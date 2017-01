BGA: Gutes Gelingen Mr. President!

Berlin (ots) - "Zu seinem Amtsantritt wünschen wir dem neuen US-Präsidenten viel Erfolg. Mit der Übergabe der Verantwortung von Obama an Trump ist der Wahlkampf nun definitiv vorbei und man sollte die neue US-Administration ab jetzt an ihren Taten messen. Auf diese sollten wir allerdings besonderes Augenmerk richten, denn aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit unserem inzwischen wichtigsten Handelspartner steht viel für die deutsche Wirtschaft auf dem Spiel. Wir hoffen, dass Präsident Trump in der nächsten Zeit erkennt, dass sein Motto "Make Amerika great again" nur im Zusammenspiel mit den bewährten, internationalen Partnern Wirklichkeit werden kann." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich des heutigen Amtsantritts von Donald Trump.

"Wir würden es begrüßen, wenn die deutsche Bundeskanzlerin so bald wie möglich das direkte Gespräch mit dem neuen US-Präsidenten suchen würde, um ihn davon zu überzeugen, wie wichtig internationaler Freihandel und offene Märkte für den zukünftigen Erfolg beider Länder ist. Die Geschichte hat gezeigt, dass protektionistische Grabenkämpfe am Ende niemanden weiterbringen", so Börner abschließend.

