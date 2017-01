Straubinger Tagblatt: Haushaltsüberschuss des Bundes: Raus aus den Schulden

Straubing (ots) - In schlechten Zeiten kann man durchaus Schulden aufnehmen. Wer sie aber dann in guten Zeiten nicht mehr zurückzahlt, versündigt sich an den nachfolgenden Generationen. In den Jahren von 1990 bis 2010 war leider eine besonders verantwortungslose Politikergeneration am Ruder, denn die gesamtstaatlichen Schulden sind in dieser Zeit von 500 auf über 2000 Milliarden Euro explodiert. Jetzt sind gute Zeiten. Es ist höchste Zeit, die Schulden zu tilgen. Unseren Kindern zuliebe.

