Neue Westfälische (Bielefeld): Elektroautos Ansprüche runterschrauben Franz Purucker

Bielefeld (ots) - Elektroautos sind sparsam und schonen, zumindest wenn sie aus regenerativen Quellen geladen werden, die Umwelt. Was spricht eigentlich gegen den Kauf? Das größte Hindernis ist die Reichweite. Einige Fahrzeuge schaffen nur 100 bis 200 Kilometer und das bei Sonnenschein und sparsamem Fahrverhalten. Gerade aus Umweltgründen sollte das eigentlich kein Problem sein. Für längere Fahrten gibt es entweder die Bahn mit einem gut ausgebauten ICE-Netz oder den Fernbus zum Sparpreis. Dank Carsharing und Nahverkehr bleiben Fernreisende selbst an entlegenen Zielen mobil. Doch dazu müsste der autoverliebte Deutsche etwas mehr Aufwand in Kauf nehmen. Es wird Zeit umzudenken: Den Wochenendeinkauf, den Weg zur Arbeitsstätte und auch das Abholen der Kinder aus der Schule - das alles ist auch mit den aktuellen Reichweiten von E-Autos möglich. Nicht ausgeschlossen, dass die Elektromobilität eines Tages für Langstrecken interessant werden. Dazu müssen die Akkus weiterentwickelt und das Ladenetz vergrößert werden. Künftig werden an den Tankstellen neben Zapfsäulen für Benzin und Diesel Ladestecker für Elektroautos sein. Um diese Autos marktfähig zu machen, müssen wir sie eben auch nutzen. Alle Pessimisten, die nicht an die Zukunft des E-Autos glauben, seien an die Fehleinschätzung des deutschen Ingenieurs Gottlieb Wilhelm Daimler erinnert, der einst behauptete: "Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."

