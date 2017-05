CDU-Generalsekretär Tauber: "Gabriel war bei Landtagswahlen erfolgreicher"

Berlin/ Bonn (ots) - Aus Sicht von CDU-Generalsekretär Peter Tauber war neben den landesspezifischen Themen auch die Treue von CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet zur politischen Richtung der Bundeskanzlerin entscheidend für seinen Wahlsieg. "Armin Laschet hat nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass er Angela Merkel auch in schwieriger Zeit in ihrer Politik unterstützt", so Tauber im phoenix-Interview.

In NRW müsse man jetzt sehen, mit welchem Partner eine gemeinsame Politik möglich sei. Mit der FDP gebe es große Schnittmengen, aber "bei der inneren Sicherheit muss man ernsthaft mit der FDP reden, ob sie bereit ist, die notwendigen Entscheidungen mitzutragen". Mit einem Seitenhieb auf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte Tauber: "Sigmar Gabriel war als Parteivorsitzender bei Landtagswahlen erfolgreicher."

