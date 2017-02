phoenix Live: CDU/CSU-Präsidiumssitzung - Pressekonferenz von Merkel und Seehofer - Montag, 6. Februar 2017, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Die Präsidien von CDU und CSU wollen sich bei einem sogenannten "Zukunftstreffen" in München mit den Themen Sicherheit, Wohlstand und Arbeitsplätze auseinandersetzen. Im Anschluss an die gemeinsame Präsidiumssitzung treffen die Parteichefs der Regierungskoalition zusammen, um über Fragen zur inneren Sicherheit zu sprechen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden CSU-Chef Horst Seehofer, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), Bundesinnenminister Lothar de Maizière (CDU), Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Koalitionsgipfel teilnehmen.

phoenix berichtet ausführlich von den Ereignissen vor Ort und zeigt die für 13.30 Uhr angekündigte Pressekonferenz von Angela Merkel und Horst Seehofer live. Im Tagesgespräch ist CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zu Gast bei Moderatorin Mareike Bokern. Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois ist aus München zugeschaltet und bietet Analysen und Hintergründe.

