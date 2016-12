Aktualisierung: Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Freitag, 23. Dezember, 10 Uhr

Bonn (ots) - Einen Tag später als ursprünglich vorgesehen wird der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag in Moskau seine alljährliche Jahres-Pressekonferenz abhalten und vor der Weltpresse Bilanz ziehen. phoenix überträgt ab 10 Uhr live, zeigt ab 13 Uhr einen Zusammenschnitt seiner Rede und fasst die mehrstündige Veranstaltung zusammen. Die Veranstaltung war eigentlich für Donnerstag geplant, wurde aber wegen der offiziellen Trauerfeier für den am Montag in Ankara getöteten russischen Diplomaten Andrej Karlow verschoben. Diese findet am Donnerstag in der Moskauer Erlöser-Kathedrale statt und Putin wird teilnehmen.

Anschließend sendet phoenix die Dokumentation "Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet", die Einblick in einen gigantischen Desinformations-Apparat und die Kreise seiner westlichen Helfer gewährt.

Aktualisierung am 22.12.2016 um 10:22 Uhr.

