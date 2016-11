phoenix Live: Obama in Deutschland - ab Mittwoch, 16. November 2016, 11.45 Uhr

Bonn (ots) - Vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus in Washington kommt US-Präsident Barack Obama zwei Tage nach Deutschland. phoenix berichtet live, wenn er mit der Airforce One am Mittwoch, 16. November 2016 gegen 18.00 Uhr aus Athen kommend, in Berlin-Tegel landet. In Athen hält Obama auf der Akropolis eine Rede zur Demokratie, die phoenix Mittwochmittag zeigen wird. Donnerstag, 17. November 2016 trifft er um 15.15 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der er über die Herausforderungen der künftigen transatlantischen Beziehungen unter seinem Nachfolger Donald Trump beraten will. Dabei werden nach Medienberichten die Neuausrichtungen des Verhältnisses zu Russland, die Zukunft der Nato und der Klimaschutz auf der Agenda stehen. Am Freitag, 18. November 2017 um 10.00 Uhr kommen die Kanzlerin und Obama mit den Staats- und Regierungschefs Italiens, Matteo Renzi, Frankreichs, François Hollande, Spaniens, Mariano Rajoy und Theresa May aus Großbritanniens zusammen.

phoenix berichtet ausführlich über den Abschiedsbesuch des US-Präsidenten in Berlin, zeigt die Pressekonferenzen und ordnet das Geschehen ein. Reporter vor Ort sind Erhard Scherfer und Claudius Crönert.

Die Sendezeiten im Einzelnen:

Mittwoch, 16. November 2016 11.45 Uhr Barack Obama-Rede auf der Akropolis 17.30 Uhr Ankunft des US-Präsidenten in Berlin

Donnerstag, 17. November 2016 14.00 Uhr Angela Merkel begrüßt Obama im Bundeskanzleramt 16.45 Uhr Pressetermin Angela Merkel und Barack Obama

Freitag, 18. November 2016 9.00 Uhr Ankunft der Staats- und Regierungschefs im Bundeskanzleramt 12.00 Uhr Abreise Barack Obamas

