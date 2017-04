Campus West: BLB NRW lässt Wertgutachten erstellen

Aachen (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) unterstützt die Pläne, die weitere Projektentwicklung des Campus West an ein Konsortium aus RWTH Aachen, Stadt Aachen und regionalen Industriepartnern zu übergeben. Grundlage dafür ist ein Verkauf des Areals. Der BLB NRW als Eigentümer hat daher die Beauftragung eines Wertgutachtens in die Wege geleitet und die landeseigene Gesellschaft NRW.URBAN aufgefordert, ein Angebot dafür abzugeben.

"Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten ist es, die Entwicklung des Campus West voranzubringen. Dazu sind wir bereit, einen neuen Weg einzuschlagen", sagt Gabriele Willems, Geschäftsführerin des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW. Wie der aussehen soll, darin ist sich der BLB NRW mit der RWTH Aachen und den beteiligten Ministerien - Finanzministerium NRW und Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW - einig.

Gestaltungsspielraum für die direkt Betroffenen

"Vor dem Hintergrund des bisherigen Projektverlaufs halten wir es für sinnvoll, die Verantwortung und damit auch größeren Gestaltungsspielraum für die weitere Entwicklung des Campus West in die Hände der direkt Betroffenen zu legen", so Willems.

Während der BLB NRW gemeinsam mit der Universität und der RWTH Aachen Campus GmbH auf dem benachbarten Campus Melaten bereits seit 2010 beständige Bau- und Entwicklungsfortschritte erzielt, konnte das Projekt Campus West bislang nicht in der gewünschten Geschwindigkeit vorangebracht werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Dazu gehören etwa zeitaufwändige Rückbauarbeiten durch den Vorbesitzer des Grundstücks rund um den Aachener Westbahnhof, die Deutsche Bahn AG, zahlreiche Variantenprüfungen und komplexe Abstimmungsprozesse rund um die Erstellung eines rechtskräftigen Bebauungsplans oder auch die vergleichsweise schwierige Vermarktung von Clustergrundstücken an Investoren.

Das Wertgutachten für das über 25 ha große Areal, dessen Beauftragung der BLB NRW nun in die Wege geleitet hat, ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Verkauf. Sobald das Gutachten vorliegt, können die konkreten Verkaufsgespräche beginnen. Haben die Parteien auf Basis des ermittelten Verkehrswertes eine Einigung erzielt, muss der Landtag dem Verkauf noch zustimmen.

Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,5 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.

Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähiges Immobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparenten Zusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung, Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Niederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLB NRW ein starker und verlässlicher Partner.

