Noch bis zum 13. Oktober abstimmen: news aktuell sucht die besten PR-Bilder des Jahres

Hamburg (ots) - An diesem Freitag endet die Abstimmungsfrist des PR-Bild Award 2017. Noch bis zum 13. Oktober können PR-Fachleute, Journalisten und Influencer unter www.pr-bild-award.de darüber entscheiden, welches Unternehmen das beste PR-Bild 2017 produziert hat. Bisher sind bereits knapp 5.000 Votes eingegangen.

In diesem Jahr vergibt die dpa-Tochter gemeinsam mit dem Magazin "pressesprecher" den bekannten Branchenpreis bereits zum zwölften Mal. Eine Jury aus Medien- und PR-Experten nominierte 60 Motive für die Shortlist. Insgesamt wurden rund 1.000 Bilder in sechs Kategorien eingereicht. Die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit entscheiden gemeinsam über die Gewinner, die am 23. November in Hamburg ausgezeichnet werden.

Die Shortlist 2017:

Porträt: humedica e. V. / D Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / D abstract I-Motion GmbH / D Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / D Pixolli Studios / D upart Werbung & Kommunikation / A Schnyder Werbung AG / CH Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen (MSF) / CH

NGO-Foto: Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / D Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. / D Johanniter-Auslandshilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. / D Stiftunglife / D Aktion Deutschland Hilft / D Caritas international / D Save the Children / CH Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / D

Social-Media-Foto: Klinikum Dortmund / D Schnyder Werbung AG / CH HEIMAT, Berlin / D Flughafen Hamburg GmbH / D Polizei Mainz, Land Rheinland-Pfalz / D Spreadvertise GbR / D Redaktion der Bundeswehr / D KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH / D ebm-papst / D

Stories & Kampagnen: Flughafen Hamburg GmbH / D DAK-Gesundheit / D Victorinox AG / CH Genossenschaft Migros Zürich / CH Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / D Umicore AG & Co. KG / D Schweiz Tourismus / CH Lufthansa / D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG / D

Lifestyle: Burlington / D denkwerk GmbH / D Schweiz Tourismus / CH Rosenthal GmbH / D Schnyder Werbung AG / CH KARE Design GmbH / D Stiftung Museum Kunstpalast / D Texas Tourism c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH / D Adam Opel GmbH / D

Reisen: Team Code Zero Public Relations / D Schnyder Werbung AG / CH Beach / D cybertours-x Verlag / D Porsche Consulting GmbH / D COMEO Dialog Werbung PR / D Tourismusverband Waldheimat-Steirischer Semmering / A achtung! / D Sehnsucht-Berlin / Sebastian Burgold / D

Jury des PR-Bild Award:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public Relations Susanne Dopp, Account Manager bei KPRN network Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH Jens Hungermann, Leitender Redakteur pressesprecher Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW Harald Schneider, Leiter Bildredaktion APA Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPR Media Relations Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin Ferdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, Telefónica Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

