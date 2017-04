advocado setzt neue Maßstäbe in der Online-Rechtsberatung: kostenfreie Ersteinschätzungen für jedes Rechtsproblem

1 weiterer Medieninhalt

- Kostenfreie Ersteinschätzungen durch erfahrene Anwälte für alle Rechtsprobleme - Schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe für Verbraucher - Ggf. notwendige juristische Betreuung zum Festpreis und über digitale Kanzlei

Die Digitalisierung des Rechtsdienstleistungsmarktes schreitet weiter voran und immer mehr Anbieter drängen auf den Markt. Die Angebote decken dabei ein breites Spektrum ab: Vermittlung von Anwälten, Tools zur Aktenpflege oder Generierung sowie Prüfung von Verträgen und Dokumenten. Dies macht es dem Verbraucher nicht unbedingt leichter, sich für ein passendes und qualitativ hochwertiges Angebot zu entscheiden. Das Start-up advocado bietet Rechtsuchenden ab sofort eine schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe - kostenfreie Ersteinschätzungen zu allen rechtlichen Problemen.

Schnelle und kostenfreie Hilfe bei allen Rechtsproblemen

Schnell einen Anwalt finden, ohne auf Kanzlei-Öffnungszeiten oder Termine angewiesen zu sein? Für ein kompliziertes juristisches Problem den besten Rechtsanwalt bekommen, auch wenn kein Spezialist vor Ort ist? Ein verbindliches Beratungsangebot erhalten, ohne später über die Rechnung zu erschrecken? Die innovativen Ideen vieler Legal Techs machen es möglich. Dennoch stoßen die vielseitigen digitalen Lösungen auf Unsicherheit bei Verbrauchern. Das fehlende Vertrauen in neue Angebote und Dienstleister ist hier ebenso ausschlaggebend wie die Hemmschwelle, Festpreisangebote ohne vorherige persönliche Beratung durch einen Anwalt anzunehmen. Deswegen bietet der Online-Rechtsdienstleister ab sofort kostenfreie Ersteinschätzungen für alle Rechtsprobleme an. Rechtsuchende erhalten damit eine schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe - in einem persönlichen Gespräch erläutert ein erfahrener Anwalt Gesetzeslage, juristische Möglichkeiten und damit verbundene Chancen und Risiken. Für seine Ersteinschätzungen greift das Greifswalder Start-up bereits auf über 300 renommierte Kanzleien aus seinem Anwaltsnetzwerk zurück.

Der Mandant steht im Mittelpunkt

Bei juristischen Problemen kommt es nicht nur auf die Qualifikation des Rechtsanwalts oder die Qualität der Beratung, sondern vor allem auf Vertrauen an. Niemand möchte sensible Themen wie den eigenen Nachlass, fristlose Kündigung oder die Finanzierung einer Immobilie mit einer x-beliebigen Person besprechen. Ob Fragen zum Bau-, Arbeits- oder Erbrecht: Unsere Experten aus allen Rechtsgebieten beraten am Telefon ganz unverbindlich und kostenlos. Rechtsuchende brauchen dafür nichts weiter tun, als ihr Problem online auf www.advocado.de zu schildern und ihr Kundenkonto zu aktivieren. Noch am selben Tag meldet sich ein erfahrener Anwalt telefonisch und beantwortet alle wichtigen Fragen. Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf die Bedürfnisse des Mandanten zugeschnittenes Angebot mit detailliertem Leistungsumfang und zum Festpreis erstellt. Der Mandant entscheidet selbst, ob ihm die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob eine anwaltliche Betreuung in Anspruch genommen wird. Verpflichtungen gibt es keine.

Virtuelle Kanzlei und kostenfreie Zusatzangebote

Entscheidet sich der Rechtsuchende für juristische Betreuung und ein Angebot eines von advocado vermittelten Anwalts, so wird das Mandat über die digitale Kanzlei des Start-ups abgewickelt. Diese bildet den gesamten juristischen Prozess vom Erstkontakt, über Beratung und Vertretung im Streitfall bis hin zu Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung ab. Durch ein sicheres Dokumentenmanagement ist der Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus gewährleistet. Durch die Nutzung deutscher Server sind außerdem alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Anforderungen erfüllt. Zudem werden Rechtsuchende umfassend online informiert. Ein Ratgeber bietet fundierte und aktuelle Beiträge zu zahlreichen Rechtsfragen, aktueller Gesetzeslage, kürzlich erfolgten Gesetzesänderungen und wichtigen Urteilen. Fachbeiträge und Zusatzmaterial für ausgewählte Rechtsgebiete - die auch kostenfrei zum Download angeboten werden - fassen alle wesentlichen Informationen kurz und prägnant zusammen. So wird Verbrauchern schnelle Hilfe geboten, die inhaltlich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

