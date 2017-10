Rundum sicher beim herbstlichen Familienausflug

Gefährliches Kletterspiel: Auf nassen Baumstämmen können kleine Kletterer schnell ausrutschen und stürzen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6340 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DVAG/mauritius images/Johner" Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - Gerade in den Herbstferien nutzen zahlreiche Familien die Tage für Aktivitäten in der Natur. Doch draußen beim Toben kann schnell ein Unfall passieren, gerade wenn es feucht und rutschig ist. Die Experten der DVAG raten Familien zu einer privaten Unfallversicherung und geben Tipps für Outdoor-Aktionen.

Anfang Oktober starten jährlich die Herbstferien. Viele Familien unternehmen in dieser Zeit ausgedehnte Ausflüge an der frischen Luft: Pilze und Kastanien sammeln, Drachen steigen lassen, eine Radtour machen oder Kletterabenteuer im Wald erleben. Doch im goldenen Herbst lauern auch Gefahren. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) empfehlen deshalb eine private Unfallversicherung, um sich vor möglichen finanziellen Folgen eines Unfalls zu schützen.

Kletter-Unfälle oder Zeckenbisse können schlimme Folgen haben

Wenn die Kinder ausgelassen im Wald toben, verlieren die Eltern sie schnell aus den Augen. Leichtsinnig klettern sie auf Bäume, hüpfen von einem Felsbrocken zum anderen oder balancieren auf hochgestapelten Holzstämmen. Und dann passiert es: Das Kind rutscht aus und stürzt. Meist gibt es nur blaue Flecken, doch im schlimmsten Fall können solche Missgeschicke zu dauerhaften körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen (Invalidität) führen. Auch Infektionen, die durch Zeckenbisse entstehen, können unerwartete Spätfolgen verursachen. "Eine private Unfallversicherung sichert in der Freizeit vor den finanziellen Folgen eines Unfalls ab", erklären die Experten der DVAG. Sie raten Eltern, für ihre Kinder eine höhere Invaliditätsleistung zu vereinbaren, da diese letztendlich noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Zusätzlicher Tipp der DVAG: "Policen, bei denen sich der Versicherungsschutz auf alle mitversicherten Familienmitglieder erstreckt, sind meist mit Beitragsrabatten versehen und daher günstiger als Einzelverträge. Am besten ist aber ohnehin, sich zunächst erst einmal individuell beraten zu lassen, bevor man einen Vertrag abschließt. Denn nicht nur der Preis, sondern auch die Leistungen können erheblich variieren."

Tipps für Aktivitäten mit Kindern in der Natur

- Drachen steigen lassen - Kastanien, Eicheln, Bucheckern und bunte Blätter zum Basteln sammeln - Laubschlacht machen - In einen Kletterpark fahren - In einen Wildpark fahren - Tagsüber am See oder im Wald picknicken - Gut bekannte Pilze oder Esskastanien sammeln - Schatzsuche organisieren - Beim Lagerfeuer Stockbrot oder Marshmallows grillen (Dabei unbedingt auf Brandschutzbestimmungen achten!) - Fotosafari ausrufen: Wer die schönsten Herbstmotive knipst - Nachtwanderung mit Taschenlampen oder Laternen - Abwechslungsreiche Radtouren machen

Pressekontakt:

Deutsche Vermögensberatung AG

Wilhelm-Leuschner-Straße 24

60329 Frankfurt

T: 069-2384-127

F: 069-2384-867

E: pressemeldung@dvag-presseservice.de

www.dvag.com

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell