Borussia Dortmund läuft mit neuem Onlineshop auf

Dortmund/Velen/Schöppingen/Essen (ots) - BVB-Merchandising ist nach umfassendem Relaunch seines Onlineshops mit der Entwicklung des Online-Geschäfts sehr zufrieden. Erste Feedbacks von Fans sind durchweg positiv.

Borussia Dortmund ist nun auch mit seinem neuen Onlineshop in die Königsklasse aufgestiegen. Die BVB Merchandise GmbH des achtmaligen Deutschen Meisters, dreimaligen DFB Pokal-Siegers und UEFA Champions League-Gewinners von 1997 setzte in der vergangenen Saison rund 40 Millionen Euro mit Fanartikeln um. Einer der wichtigsten und am stärksten wachsenden Absatzkanäle ist der BVB-Onlineshop (shop.bvb.de), der jetzt einen kompletten Relaunch erfahren hat. "Der neue Onlineshop verzeichnete bereits am ersten Live-Wochenende eine deutliche Steigerung aller relevanten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum", so Thomas Brandtner, Leiter des eCommerce bei Borussia Dortmund. Das Team, das die Ideen und Vorstellungen des BVB verwirklicht hat, stellt die Velener eCommerce-Agentur Best IT. Als Shopsystem kommt die Enterprise Version von Shopware 5 zum Einsatz. Frontend-Konzeption und Design wurden von den Onlineshop-Design-Experten Kommerz - Less Tech More Experience umgesetzt.

Ein Highlight des neuen Onlineshops sind die "Spielerwelten", die mit zahlreichen Videos, Zitaten und passender Kollektion zu allen Spielern der Lizenzmannschaft den Besucher zum Stöbern einladen. Außerdem können sich Fans von Borussia Dortmund mit dem integrierten Trikot-Konfigurator das eigene Trikot individualisieren. Das Trikot wird live im Shop angezeigt und nach der Bestellung "on demand" veredelt und an die Fans ausgeliefert.

Vielfältige Anforderungen

Die Hauptanforderung an den neuen BVB-Onlineshop bestand darin, eine inspirierende Shoppingerfahrung und ein Markenerlebnis für die Fans zu schaffen, welches dem BVB entspricht. Des Weiteren waren Borussia Dortmund, die laut aktuellsten Erhebungen die wertvollste und sympathischste Fußballmarke in Deutschland ist, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Performance sowie eine optimale Darstellung auf jedem Endgerät wichtig. Von technischer Seite bestand die Anforderung, den neuen Onlineshop in eine komplexe IT-Umgebung einzubinden: "Der Systemkontext erforderte eine sehr agile Entwicklung, um die Prozesse aufeinander abzustimmen. Microsoft Navision dient als ERP-System und Tradebyte als Omnichannel-Kanalsteuerung - alles vernetzt mit Shopware", beschreibt Manuel Strotmann, Geschäftsführer von Best IT.

Storytelling und Responsive Template

Für die emotional aufgeladenen Einkaufswelten haben die Experten von Kommerz - Less Tech More Experience das Einkaufserlebnis perfekt auf die Marke abgestimmt und dazu ein passendes Frontend-Konzept und Design entwickelt. Das Shopware-Feature "Storytelling" erfüllt die entsprechenden Anforderungen. Auch auf mobilen Endgeräten steht der Shop zur Verfügung - verantwortlich dafür ist das Responsive Template. "Das BVB-Projekt ist ein tolles Beispiel dafür, wie die umfangreichen Funktionen von Shopware 5 eingesetzt werden können, sowohl im B2B, als auch im B2C-Bereich", sagt André Schultewolter, Manager Enterprise Consulting bei Shopware.

Drei Bestellungen pro Sekunde

Zur reibungslosen Bestellabwicklung wurde ein umfangreiches Testprogramm durchgeführt. Sämtliche Systeme mussten einem Ansturm von drei Bestellungen pro Sekunde standhalten. In der Regel quittieren die Kunden einen Shop-Relaunch mit Umsatzeinbußen - in diesem Fall trat das Gegenteil ein: "Mit dem Launch des Fanshops hat sich der Traffic vervielfacht, und der Umsatz ordentlich zugelegt. Bisher ist dieser Effekt nachhaltig - ein Zeichen, dass die Kombination aus unserer hausinternen Expertise und Shopware, implementiert von Best IT, genau die richtige Entscheidung war", sagt Thomas Brandtner.

Der Shop ist erreichbar unter shop.bvb.de

best it (www.bestit-online.de) ist als E-Commerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.

Shopware (www.shopware.com) Die shopware AG ist ein deutscher Softwarehersteller für Online-Shopsysteme. Gegründet im Jahr 2000, konzentriert sich das Unternehmen mit seinen 100 Mitarbeitern derzeit auf sein Kernprodukt Shopware 5, eine neuartige und führende Shopsoftware für Unternehmen und Online Shops jeglicher Größe. Mit aktuell mehr als 54.000 Kunden und über 1200 Vertriebspartnern ist die shopware AG einer der erfolgreichsten Hersteller von Shopsoftware.

KOMMERZ-Less Tech More Experience (www.kommerz.eu) KOMMERZ ist ein eCommerce-Beratungs-, Konzeptions- & Designdienstleister mit branchenübergreifender Expertise und einem klaren Fokus: das beste digitale Einkaufserlebnis für den Kunden. In eigens entwickelten Verfahren analysiert KOMMERZ aus Kundenperspektive bereits bestehende eCommerce-Auftritte, entwickelt diese kreativ weiter bzw. konzipiert und gestaltet auf Basis strategischer Zielsetzungen neue produktzentrierte Vertriebs- und Inszenierungsplattformen.

