Zahl des Tages: 69 Prozent der deutschen Autobesitzer finden eCall sinnvoll, da es Leben retten kann

Passiert ein Unfall, kann jede Minute entscheidend sein. Damit Hilfe künftig noch schneller vor Ort ist, wird eCall, ein automatisches Notrufsystem, ab 2018 in Neuwagen Pflicht. Es löst im Ernstfall mithilfe von Crash-Sensoren einen Notruf an die Euronotrufnummer 112 aus. Per GPS wird das Unfallauto dann geortet. 69 Prozent der Autobesitzer in Deutschland finden eCall sinnvoll und 35 Prozent fühlen sich mit dem System sicherer beim Autofahren. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Viele Hersteller bieten Kunden, die einen Neuwagen kaufen, bereits heute eCall an. "Wer für einen möglichen Unfall Vorkehrungen treffen möchte, sollte darüber hinaus neben dem obligatorischen Erste-Hilfe-Kasten eine modellspezifische Rettungskarte mit an Bord haben", so Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Sie dient als eine Art Wegweiser durch die Karosserie und ermöglicht es den Einsatzkräften, Rettungsschere und Spreizer schnellstmöglich an der richtigen Stelle anzusetzen." Die Karte kann auf der Internetseite des Automobilherstellers oder unter www.rettungskarten.eu heruntergeladen werden.

(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Sicherheit und Komfort im Auto" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai 2016 wurden in Deutschland 1.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, die ein Auto im Haushalt besitzen.

