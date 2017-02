Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg)zur weltweiten Frage nach bezahlbarem Wohnraum:

Regensburg (ots) - Es ist eines der größten Probleme moderner Großstädte, von Tokio über New York bis Berlin: Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum kann nicht Schritt halten mit der zunehmenden Zahl von Menschen, die dort leben und arbeiten wollen. Dass gerade Immobilien in guter Lage immer auch als Spekulationsobjekte oder Geldanlagen genutzt werden, verschärft die Situation weiter. Der Trend hin zu immer kleineren Behausungen ist dabei aber keine Lösung. Sicher: Für Geschäftsleute auf der Durchreise mögen Bett, Schrank und Küchenzeile genügen. Zum behaglichen Wohnen aber gehört mehr. Die Möglichkeit zur Individualisierung zum Beispiel, und Raum auch für den Besuch von Freunden oder Partnern. Sollte all dies im Streben um bezahlbaren Wohnraum auf der Strecke bleiben, so wird das Leben der Großstadt der Zukunft vor allem eines sein: trostlos. Darüber kann dann auch der schönste Ausblick vor dem Fenster nicht hinwegtäuschen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell