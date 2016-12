Regensburg (ots) - Es ist im Prinzip immer gut, wenn sich ein Unternehmen um die Gesundheit seiner Mitarbeiter sorgt. Allerdings kommt es sehr auf das Wie an, ob dieses Engagement im Sinne aller Beteiligten ausfällt. Anreizsysteme, die alleine eine hohe Präsenz belohnen, wirken lediglich kurzfristig so, wie es das Unternehmen wünscht. Zuschüsse für gesundes Kantinenessen oder fürs Fitnessstudio sind auf Dauer betrachtet sinnvoller. Obendrein lassen sie dem Mitarbeiter seine Entscheidungsfreiheit. Anreizsysteme wirken fast immer zweischneidig. Sie gaukeln Entscheidungsfreiheit häufig lediglich vor. Aber wer sich nicht gläsern macht, zahlt eben mehr, wie etwa bei der Kfz-Versicherung. Das Thema Gesundheit ist besonders sensibel. Wann ist es so weit, dass die Krankenkasse das Tragen von Fitnessbändern oder Smartwatches belohnt? Oder auch bestraft, weil das Tracking den Urlaub in Schwarzafrika offenbart - ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit.

