Regensburg (ots) - Betriebe familienfreundlich gestalten - das klingt richtig und sinnvoll für alle Beteiligten. Doch gerade in der Frage der Pflege naher Angehöriger erscheint das oft wie die Quadratur des Kreises: Anders als beispielsweise in der Kindererziehung sind hier weder Anfang noch Ende noch notwendige Intensität der Betreuung abseh- oder gar planbar. Was für die Angehörigen zur enormen psychischen, physischen und womöglich auch finanziellen Belastung werden kann, wird für den Arbeitgeber zum unkalkulierbaren Risiko. Die Möglichkeiten der Unternehmen dies aufzufangen, sind beschränkt: Zwar sind Teilzeit- und Flexzeitmodelle dort denkbar, wo es die betrieblichen Abläufe möglich machen. Risikolos wahrgenommen werden können sie aber nur dort, wo während der Arbeitszeit des Pflegenden und in Notfällen eine umfassende und qualifizierte unterstützende Betreuungsstruktur vorhanden ist. Die zu schaffen ist eine der größten Aufgaben.

