Inklusion leben und erleben / Eine starke Partnerschaft: toom und die Lebenshilfe ++ Aktionstag am 26. November 2016

Köln (ots) - Der respektvolle und verantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Umwelt ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur von toom. Bereits seit 2014 kooperiert toom bundesweit mit Einrichtungen der Lebenshilfe. Im Fokus stehen dabei die gelebte Vielfalt und das respektvolle Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung durch gemeinsame Projekte im Rahmen von lokalen Partnerschaften sowie Praktika und ausgelagerten Werkstattarbeitsplätzen. Unter dem Motto "Respekt, wer an die Zukunft denkt" lädt toom am 26. November seine Kunden zu einem Aktionstag ein. Hier können Kunden unter anderem dekorative Holzsterne erwerben, die aus Altholz in Werkstätten für behinderte Menschen gefertigt wurden.

"Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Alltag geht uns alle etwas an. Wir als toom möchten als Unternehmen ein Zeichen setzen und haben im ganzen Land lokale Partnerschaften zwischen unseren Märkten und Einrichtungen der Lebenshilfe ins Leben gerufen. In rund zwei Jahren Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe hat sich ein vertrauensvolles Miteinander entwickelt, das wir stetig mit neuen Aktivitäten ausbauen. Derzeit möchten wir vor allem das Thema "ausgelagerte Werkstattarbeitsplätze" weiter in den Fokus rücken, um Menschen mit Behinderung bei uns im Team- und Markt-Alltag zu integrieren", erklärt Detlef Riesche, der als Vorsitzender der Geschäftsführung von toom für das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens verantwortlich ist.

Die Lebenshilfe setzt sich bundesweit für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. toom baut seine Partnerschaften mit der Lebenshilfe kontinuierlich aus, zum Beispiel zwischen toom Baumärkten und lokalen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Vom gemeinsamen Frühjahrsfest über Renovierungsarbeiten bis hin zu Praktika und ausgelagerten Arbeitsplätzen - aus den Kooperationen entstanden bereits tolle Aktionen, die für die Menschen, die von der Lebenshilfe begleitet werden, und für die Mitarbeiter der einzelnen Märkte eine große Bereicherung waren. "Wir sind stolz auf das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn es zeigt, wie man respektvoll miteinander umgehen kann und wie gelebte Vielfalt funktioniert", so Riesche weiter. "Daher möchten wir auch in diesem Jahr unseren Kunden wieder die Themen Vielfalt und Inklusion näher bringen und uns für einen respektvollen Austausch sowie den Abbau von Barrieren und Berührungsängsten engagieren", ergänzt Riesche.

Mehr Informationen zu toom, dem Nachhaltigkeitsengagement und Bildmaterial finden Sie unter www.toom.de.

Über die Lebenshilfe:

Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfevereinigung, ein Eltern-, Fach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien, der seit 1958 tätig ist. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. sowie 512 Orts- und Kreisvereinigungen und 16 Landesverbände begleiten Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Bestreben, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Die Lebenshilfe tritt für die barrierefreie Gestaltung aller Lebensbereiche ein.

Über toom:

Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 14.400 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum "Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.

Pressekontakt:

