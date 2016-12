neues deutschland: Publizist Eckart Spoo gestorben

Berlin (ots) - Der Journalist und Publizist Eckart Spoo ist tot. Das berichtet die Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Spoo starb am Donnerstag in Berlin, wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag. Er arbeitete über 30 Jahre für die "Frankfurter Rundschau". Seit 1997 war er Herausgeber der von ihm mitbegründeten Zeitschrift für Politik, Kultur und Wirtschaft "Ossietzky", einer Nachfolgerin der legendären "Weltbühne". Spoo war viele Jahre Vorsitzender der in Deutschen Journalisten-Union der IG Druck und Papier und engagierte sich in der Friedensbewegung. Er veröffentlichte zahlreiche politische Sachbücher.

