NRZ: Bildung muss Thema für die SPD sein, nicht nur für die Grünen - von Manfred Lachniet, NRZ

Essen (ots) - Bildung muss Thema

für die SPD sein Löhrmann mit Flucht nach vorn

NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann tritt die Flucht nach vorn an, wenn sie jetzt Pläne für einen erweiterten offenen Ganztag an Schulen präsentiert. Schließlich steht die Grünen-Spitzenpolitikerin beim Thema Schule drei Monate vor der so wichtigen NRW-Wahl in der Kritik. Besonders bei der Inklusion hat sie den Zorn von Eltern, Schüler und Lehrer auf sich gezogen: Der im Prinzip gute Gedanke wurde nicht ordentlich zu Ende gedacht und letztlich nur als Sparmodell umgesetzt. Zu Lasten der Kinder. Auch beim G8/G9 an Gymnasien hat sie Ärger: Das Thema wurde seinerzeit zwar von Schwarz-Gelb in die Welt gesetzt, aber Löhrmann hätte die Baustelle in der jetzigen Legislaturperiode zumindest abräumen können. Bislang gibt es da nur Unverbindlichkeiten. Die Bayern verabschieden sich übrigens gerade von G9; die CSU will damit nicht ihren Wahlkampf belasten... Das Thema Schule und Bildung ist - nach der Sicherheit - das wichtigste für die Menschen an Rhein und Ruhr. "Kein Kind zurücklassen" ist eine gute Botschaft. Aber eben nur dann, wenn sie auch erfüllt wird. Die grüne Schwäche auf diesem Feld fällt nun auch auf die SPD zurück, so kurz vor der Wahl ist das fatal. Es rächt sich gerade, dass die Sozialdemokraten die Schulpolitik allein den Grünen überlassen haben. Eigene Gedanken wurden nicht entwickelt oder zumindest nicht deutlich geäußert. Und das, wo das Thema eines der Ur-Themen der SPD ist. "Aufstieg durch Bildung" hatte sich schon Friedrich Ebert auf die Fahnen geschrieben. Zeit also, dass sich die NRW-SPD wieder darauf besinnt.

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell