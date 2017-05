Hagen (ots) - Die Argumente sind ausgetauscht, jetzt geht es im Finale des Wahlkampfes darum, die Inhalte überzeugend zu vermitteln - und auf möglichst sympathische Art und Weise. Um die Sprache der Sportler zu bemühen: Hannelore Kraft und Armin Laschet trennten sich gestern Abend nach einem gut 60-minütigen TV-Duell unentschieden. Trotzdem darf das CDU-Lager die Debatte als Punktsieg werten. Denn dem CDU-Spitzenkandidaten wird immer wieder unterstellt, er agiere in entscheidenden Momenten fahrig. Gestern gab sich Laschet keine Blöße. Insbesondere beim Thema Innere Sicherheit drängte der Herausforderer die Ministerpräsidentin in die Defensive, bohrte erfolgreich in den tiefen Wunden, die die Kölner Silvesternacht und der Fall Amri bei der rot-grünen Regierung hinterlassen haben. Krafts Verteidigungsstrategie ging in diesem Punkt nicht auf; sie agierte zwar deutlich emotionaler, ihr Kümmerer-Image konnte aber sie nicht mit Inhalt füllen. Laschet lieferte in Bildungsfragen keine überzeugenden Antworten. Wohltuend: Beide verzichteten auf persönliche Angriffe; das ist in Zeiten des Populismus nicht selbstverständlich. Vielleicht schwant beiden aber auch, dass sie nach dem 14. Mai gemeinsam auf der Regierungsbank sitzen könnten.

