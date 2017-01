Westfalenpost: Über die Zukunft von Schützenvereinen: Das ist zeitgemäß

Hagen (ots) - Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Erwachsene Männer, die in weißen Hosen durchs Dorf marschieren, um später auf einen Holzvogel zu schießen? Dazu Blasmusik, beflaggte Häuser und jubelnde Zuschauer am Straßenrand? Die Antwort darauf ist ein klares "Ja". Weil gelebte Traditionen auch einen Ort lebendig halten. Traditionen und Rituale geben den Menschen das Gefühl der Geborgenheit, sie wecken Erinnerungen und vereinen die unterschiedlichsten Charaktere. Auf einem Schützenfest feiern in der Halle junge und alte Menschen zusammen, was es so in der heutigen Zeit nur noch bei sehr wenigen Veranstaltungen gibt. Und eben diese geteilte Erlebnisse sind der Kitt einer Dorfgemeinschaft. Aber das System funktioniert nur, wenn auch viele Menschen mitziehen und das Engagement der Schützen wertschätzen - nicht nur als passives Mitglied. Dass die Vereine ihre Lage erkannt haben, zeigt die Studie der Paderborner Forscher deutlich. Sie zeigt aber auch, wie flexibel die westfälischen Schützenvereine schon jetzt auf Veränderungen in der Gesellschaft reagieren. Und dass es nicht darum geht, die Traditionen über Bord zu werfen, sondern sie lediglich der Gegenwart anzupassen.

