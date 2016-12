Fertigstellung des APASSIONATA Showpalastes verzögert sich: APASSIONATA öffnet seinen Showpalast im Herzen der APASSIONATA World in München nicht wie geplant im März 2017

Außenansicht APASSIONATA Showpalast_Blick auf die Baustelle der APASSIONATA World in München / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55914 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/APASSIONATA World GmbH/Bernd Feil/M.i.S." Bild-Infos Download

Berlin/München (ots) - Wir sind sehr stolz zu sehen, wie der Bau auf dem Areal der APASSIONATA World in München vorangeht. Im Oktober haben wir die Fertigstellung von drei Rohbauten innerhalb der ersten Bauphase gefeiert - der Reithalle, dem Stall für 60 Pferde sowie dem Showpalast. Seit November sind somit die Voraussetzungen für den Innenausbau geschaffen. Insbesondere im Showpalast werden wir den Besuchern der neuen APASSIONATA Show "Der Traum" Besonderheiten bieten, die mit 360 Grad Projektionen, Videomapping, einem hoch ausgefeilten Surrounding usw. in dieser Form einzigartig sind. Und das nimmt Zeit in Anspruch - angefangen von einer maßgenauen Anfertigung bis zur Installation und einem finalen Testing - die in diesem Umfang vorab immer schwer kalkulierbar sind.

Aus heutiger Sicht werden wir den Innenausbau nicht wie geplant bis zum Frühjahr 2017 vollständig fertigstellen. Das heißt, dass wir die Eröffnung des APASSIONATA Showpalastes im März 2017 bedauerlicherweise nicht mehr halten können. Bei einem so komplexen Bauvorhaben sind zeitliche Verzögerungen leider keine Seltenheit und im Voraus nicht immer vorhersehbar.

Selbstverständlich informieren wir umgehend darüber, wenn unsere Baumaßnahmen vollständig abgeschlossen sind und ein neuer Termin für die Eröffnung - voraussichtlich im frühen Herbst 2017 - entschieden ist. APASSIONATA möchte sich bei seinen treuen Fans und all jenen, die bereits Tickets für die neue Show "Der Traum" erworben haben, für diese Unannehmlichkeiten aufrichtig entschuldigen!

Umtausch bereits gekaufter Tickets oder Rückerstattung

APASSIONATA bietet allen Käufern, die bereits ein oder mehrere Tickets für die neue Show "Der Traum" erworben haben, folgende Optionen an:

- Umtausch der Tickets für "Der Traum". Dafür erhalten die Käufer auf Wunsch die Möglichkeit, die Tournee mit der aktuellen Show "Cinema of Dreams" zu besuchen. APASSIONATA gastiert mit seiner Show vom 6. bis zum 8. Januar 2017 in der Olympiahalle in München.

- Rücknahme der Tickets für "Der Traum" und Erstattung des vollständigen Ticketpreises.

Käufer, die eine der beiden Optionen wahrnehmen möchten, werden gebeten, sich an ihren Ticketanbieter zu wenden, bei dem sie ihr Ticket erworben haben.

Über die APASSIONATA World in München

Die Erfolgsgeschichte von APASSIONATA geht weiter: Seit dem Spatenstich im Juni 2016 entsteht in München, in unmittelbarer Nähe zur Allianz Arena, die APASSIONATA World. Im Herzen des fünf Hektar großen Geländes eröffnet im frühen Herbst 2017 der APASSIONATA Showpalast mit 1.790 Sitzplätzen. Die interaktive Eventstätte bietet Kulturinteressierten wie Pferdebegeisterten ein 360-Grad-Erlebnis in architektonisch aufsehenerregender Kulisse. Projektionen, ein hochwertiges Dolby-Surround-System und animierte Zuschauersitze bewirken die Verschmelzung von Bühne und Zuschauerraum. Das Theater wurde eigens für die dort dauerhaft stationierte Show "Der Traum" errichtet. Diese zeigt eine bewegende, weltweit einzigartige Mischung aus Reitkunst, Tanz, Akrobatik, Musik, Licht und Projektionen. An fünf Tagen der Woche werden sechs Shows gezeigt. Weitere Informationen: www.apassionata.com

