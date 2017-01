Volkswagen Nutzfahrzeuge 2016 mit Rekordproduktion

2 weitere Medieninhalte

Marken-Produktionsrekord: Dr. Josef Baumert, Produktions- und Logistikvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge, hier in der Montage des Werks Hannover. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55462 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/VW Volkswagen ... Bild-Infos Download

Hannover (ots) -

- Marke produzierte 477.000 Fahrzeuge - 200.000 Fahrzeuge der T-Baureihe gefertigt - 159.000 Caddy gebaut

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat 2016 rund 477.000 Fahrzeuge produziert, ein Plus von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist gleichzeitig der höchste Wert seit Bestehen der Marke. Deutliche Steigerungen bei den Produktionszahlen verzeichnen die T-Baureihe und der Caddy.

Dr. Josef Baumert, Produktions- und Logistikvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge: "Wir freuen uns sehr über die nochmals gesteigerte Produktion. Unsere Fahrzeuge stehen insbesondere für Qualität, Belastbarkeit und Variantenvielfalt. Diese automobilen Werte werden in unseren Werken tagtäglich geschaffen und von immer mehr Kunden geschätzt. Das macht uns stolz und spornt uns an. Gleichzeitig stellen wir uns den Herausforderungen - unter anderem mit fortlaufend modernisierten und effizienteren Produktionsprozessen." Zunehmende Digitalisierung und Vernetzung sowie verstärkte Mensch-Roboter-Kooperation hebe Produktion und Logistik auf ein neues Level, so Baumert.

Thomas Zwiebler, Betriebsratsvorsitzender Volkswagen Nutzfahrzeuge, erläuterte, dass die Spitzenwerte "vor allem durch hohen Einsatz, große Kompetenz und Flexibilität der Belegschaft" möglich geworden seien. Zwiebler: "Mein Dank gilt deshalb vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen. Unsere Fahrzeuge werden mit Leidenschaft gebaut. Diese Begeisterung für das Produkt schätzen auch die Kunden. Über sehr viele Jahre hat unsere Belegschaft die Bullis zu dem gemacht, was sie heute sind: begehrte Autos mit Kultcharakter."

T-Baureihe und Caddy erfolgreich

199.486 T6 wurden an den Standorten Hannover (172.884) und Poznan/Polen (26.602) im vergangenen Jahr gebaut - insgesamt die höchste Zahl an produzierten Fahrzeugen seit 43 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet der neue Wert nochmals eine Steigerung um 11,6 Prozent.

Erhebliche Zuwächse auch bei der Caddy-Produktion: 2016 liefen im Werk Poznan 158.598 Fahrzeuge vom Band - so viele wie nie seit Gründung von Volkswagen Poznan im Jahr 1993. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die 2016 produzierte Anzahl an Caddy damit nochmals um 8.248 Fahrzeuge (+5,5 Prozent).

Werke Hannover und Poznan mit deutlich höherer Produktion

Im hannoverschen Stammwerk wurden 2016 insgesamt rund 189.600 Fahrzeuge produziert (+7,5 Prozent zum Vorjahr, Bestwert seit 43 Jahren). Die Baureihe T6 lief hier seit Mitte 2015 über 250.000 Mal vom Band.

Auch am polnischen Standort Poznan wurden Höchstwerte erzielt: Insgesamt wurden hier 185.200 Fahrzeuge hergestellt (+8,4 Prozent zum Vorjahr und neuer Bestwert).

Im Stammwerk Hannover werden T-Baureihe und der Pickup Amarok produziert, in Poznan der Caddy und der Transporter. In der im Oktober 2016 fertiggestellten Fabrik in Wrzesnia (Polen) läuft der neue Crafter vom Band. Zudem wird in Pacheco (Argentinien) der Amarok im Auftrag von Volkswagen Nutzfahrzeuge gefertigt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge beschäftigt insgesamt rund 21.000 Mitarbeiter.

Hinweis für Redaktionen: Text und Bildmaterial finden Sie unter: www.vwn-presse.de

Pressekontakt:

Original-Content von: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG, übermittelt durch news aktuell