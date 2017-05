BERLINER MORGENPOST: Neuer Geist für die Polizei Leitartikel von Joachim Fahrun zum Skandal um Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri, der tiefsitzende Probleme der Sicherheitsbehörden offenbart

Berlin (ots) - Berlins Polizei braucht eine neue Kultur, einen neuen Geist, in dem Fehler nicht verschwiegen und vertuscht, sondern zur Verbesserung der eigenen Arbeit ausgewertet werden. Und diese neue interne Kultur wird sie wohl kaum unter der alten Führung erreichen. Polizeipräsident Klaus Kandt ist seit fast fünf Jahren im Amt. Es ist bezeichnend, dass die Innenverwaltung überhaupt verfügen muss, das zu einem so aktuellen und bedeutenden Fall wie Amri keine Akten gelöscht werden dürfen. Den Innensenator Andreas Geisel schützt sein Novizen-Status noch vor ernsthafter Kritik an seiner Person. Schließlich hat der SPD-Mann sein Amt erst wenige Tage vor dem Attentat am Breitscheidplatz übernommen. Bisher agiert Geisel besonnen. Auch die Reaktion auf die jüngsten Erkenntnisse seines Sonderermittlers war richtig. Nun wird der Senator glaubhaft vermitteln müssen, dass er durchgreifen und seine wichtigsten Sicherheitsorgane so aufstellen kann, dass sie der Gefährdungslage entsprechend agieren. Den ganzen Kommentar lesen Sie unter: www.morgenpost.de/210621155

Pressekontakt:

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell