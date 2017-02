Berlin (ots) - So langsam scheint die Trendwende für den Berliner Tierpark erreicht. Zwar hinkt er beim Besucherzuspruch immer noch deutlich hinter dem Zoo hinterher, aber zuletzt konnte er sich bereits über ein gesteigertes Interesse bei den Gästen freuen. Wenn Zoo- und Tierparkchef Andreas Knieriem noch im Februar die aktuellen Zahlen vorstellt, wird er von weiteren Zuwächsen berichten. Der zarte Erfolg für den Tierpark, der seit vielen Jahren auf finanzielle Unterstützung des Landeshaushaltes angewiesen ist, ist durchaus hausgemacht. Denn die riesige Parklandschaft in Friedrichsfelde wird erheblich umgebaut. Insgesamt 92 Millionen Euro will der Zoochef in das Gelände bis 2030 investieren. Das ist auch nötig, um den Tierpark mit seiner im Vergleich zum Zoo doch recht weit außerhalb liegenden Anlage attraktiver für Besucher zu machen.

