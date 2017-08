Stars & Oldtimer: Viel Prominenz bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017

Olympiasiegerin Katarina Witt ist drei Tage lang Co-Pilotin in einem BMW 328. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53065 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AUTO BILD/Bildrechte: AUTO BILD KLASSIK" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Stars aus Film, Fernsehen und Sport nehmen teil / Mit dabei: Olympiasiegerin Katarina Witt sowie die Schauspieler Hinnerk Schönemann, Ralf Moeller und Richy Müller / Rallye findet vom 24. bis 26. August statt

Zum 10. Jubiläum der Hamburg-Berlin-Klassik geben sich zahlreiche Prominente die Ehre: Stars aus Film, Fernsehen und Sport werden vom 24. bis 26. August 2017 einige der 180 Oldtimer und Youngtimer durch Norddeutschland lenken. Mit dabei sind unter anderem die Schauspieler Ralf Moeller, Richy Müller, Siegfried Rauch und Katharina Schubert sowie Olympiasiegerin Katarina Witt und Rennfahrer Leopold "Poldi" Prinz von Bayern.

Der Schauspieler Hinnerk Schönemann (42), der in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" in der Hauptrolle zu sehen ist, geht bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 in einem Skoda 130 RS an den Start. Ex-Mr. Universum und Schauspieler Ralf Moeller (58), der bereits in vielen US-amerikanischen Kinoproduktionen zu sehen war, fährt in einem Porsche 911 durch Norddeutschland. Das gleiche Modell mit Turbo lenkt "Tatort"-Kommissar Richy Müller (61). Auch "Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch (85) und Schauspielerin Katharina Schubert (53) sind mit von der Partie.

Die Autoexperten Det Müller* ("Grip - das Motormagazin") und Cyndie Allemann (31) zeigen seit 1. Juni in einer wöchentlichen YouTube-Serie die Restaurierung eines Mazda Cosmo von 1968: Ab 24. August werden sie in diesem Modell an der Hamburg-Berlin-Klassik teilnehmen. Auch viele Sportler sind im Starterfeld vertreten: Neben Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt (51) nehmen die Motorsportler Christian Geistdörfer (64, zweifacher Rallyeweltmeister), Isolde Holderied (50, Rallye-Fahrerin), Matthias Kahle (48, siebenfacher Deutscher Rallyemeister), Ellen Lohr (52, einzige weibliche DTM-Siegerin) und Leopold "Poldi" Prinz von Bayern (74, Ex-Rennfahrer) teil.

Weitere Informationen unter: www.hamburg-berlin-klassik.de AUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.de

*Hinweis an die Redaktionen: Det Müller wird am 10. August 47 Jahre alt.

Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei / Bildrechte AUTO BILD KLASSIK

Über die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:

Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin für Oldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimer bestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke durch Norddeutschland. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Ihre Fragen beantwortet:

Original-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell