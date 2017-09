Hamburg (ots) - Längst können Roboter operieren, Injektionen setzen oder Gewebeproben entnehmen. Jetzt haben sie auch die ersten Zahnimplantate gesetzt. Neue Zähne, die der 3D-Drucker ausspuckte. Erst vor wenigen Wochen rettete ein Computer erstmals das Leben einer lebensgefährlich erkrankten Patientin. Nur einige Beispiele, die verdeutlichen, mit welcher Wucht Computer und IT die Medizin in einer bisher nicht gekannten Geschwindigkeit verändern. Einen perfekten Ausblick wohin die Medizin steuert, bietet die PREVIEW anlässlich der MEDICA am kommenden Donnerstag (28.9.) in Hamburg. Neben den aktuellsten Wearables präsentiert die bekannte Presse-Vorschau im Vorwege der weltgrößten Medizin-Messe (13. - 16.11., Düsseldorf) u.a. auch die weltweit erste Multiorganwäsche und erläutert, wie genetische "Lichtschalter" Menschen wieder zu neuem Hören und Sehn verhelfen können. Die Medizin von morgen heute schon verstehen. Sichern Sie sich einen Platz auf der PREVIEW und in der Sprechstunde von "Dr. Watson" über das Tech- & Recherche-Portal www.pre-view-online.com.

Von "Dr. Watson" und dem Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Medizin bis zum Virtuellen Hospital - Die PREVIEW bietet nicht nur einen kompakten Überblick über die Medizin der nahen Zukunft. Neben den aktuellsten Wearables wird auf der Presse-Vorschau u.a. auch die weltweit erste Multiorganwäsche präsentiert, die Leber, Nieren und Lunge gleichzeitig von Schadstoffen befreien kann. Ein Forscher wird erläutern wie genetische Lichtschalter Menschen wieder zu neuem Hören und Sehn verhelfen können. In der Sprechstunde von "Dr. Watson" erfahren die Besucher, wie das Superhirn von IBM geschafft hat, was seine menschlichen Kollegen nicht vermochten: Die richtige Diagnose zu stellen und eine individuelle Therapie zu finden, die einer lebensgefährlich erkrankten Patientin das Leben rettete. Wie die Künstliche Intelligenz Ärzten nicht nur bei Diagnosen helfend zur Seite stehen kann, wird der Vorstandsvorsitzende des Uniklinikum Essen auf der PREVIEW schildern. Das UK Essen hat die Digitalisierung angenommen und ist auf dem Wege zu einem smarten Hospital.

Wearables - Die neuen Gesundheitsbotschafter

Einer der wesentlichen Enabler für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist die Wearable Technology. 2016 wurden mehr als 150 Millionen Produkte der "tragbaren Elektronik" weltweit verkauft. Im Jahr 2020 wird sich dieser Markt mehr als verdoppeln. Weit mehr als am Handgelenk getragene Fitnesstracker eröffnen Wearables neue Behandlungsmethoden und -wege, in der Diagnose, dem Monitoring und der Medikation. Die Palette reicht vom intelligenten oder sprechenden Pflaster über Patches, die Medikamente in der individuell benötigten Menge verabreichen, bis hin zu intelligenten Pillen, die die korrekte Medikation überwachen können. Beispiele für aktuelle Produkte bietet die PREVIEW am 28.9. in Hamburg.

Wer also ein Gespür dafür bekommen möchte, mit welcher Geschwindigkeit sich das Gesundheitswesen für jeden Einzelnen von uns wie verändert, kann das kaum eindrücklicher und kompakter erleben, als auf der PREVIEW. Anmeldung über das Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online unter www.pre-view-online.com.

