T. C. Boyle und Jonathan Safran Foer: Radioeins vom rbb lädt zu Buchpremieren mit den amerikanischen Literaturstars ein

Berlin (ots) - 2017 setzt Radioeins vom rbb die Reihe von attraktiven Lesungen mit weltbekannten Autorinnen und Autoren im Großen Sendesaal des rbb in Berlin fort. Den Anfang machen die US-amerikanischen Literaturstars Jonathan Safran Foer und T. C. Boyle mit den Berlinpremieren ihrer neuen Bücher. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen hat begonnen.

Jonathan Safran Foer am 31. Januar

Am Dienstag, 31. Januar 2017, um 20.00 Uhr stellt Jonathan Safran Foer seinen neuen Roman "Hier bin ich" vor. Im Zentrum des Buches steht eine fünfköpfige jüdische Familie in Washington, D. C. Das Ehepaar Julia und Jacob Bloch kämpft mit den Ermüdungserscheinungen einer langjährigen Ehe, den pubertierenden Kindern und dem hochbetagten Großvater. Als weltpolitische Ereignisse die private Krise überlagern, muss sich die Familie neuen Fragen stellen.

Der Schauspieler Boris Aljinovic liest die deutschen Texte, Thomas Böhm moderiert. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt. Radioeins präsentiert die Berlinpremiere von "Hier bin ich" in Kooperation mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch und der Thalia-Buchhandlung Berlin.

T. C. Boyle am 22. Februar

Berlinpremiere im Großen Sendesaal des rbb: Kultautor T. C. Boyle liest am Mittwoch, 22. Februar 2017, um 19.30 Uhr aus seinem neuen Roman "Die Terranauten", der auf einer wahren Geschichte basiert. Was passiert, wenn man vier Männer und vier Frauen in ein riesiges Terrarium einsperrt? Zwei Jahre verbringt die Gruppe in einem gläsernen, geschlossenen Ökosystem und versucht, sich ohne Hilfe von außen selbst zu versorgen. T.C. Boyles Psychogramm aus drei Perspektiven lässt die Terranauten lebendig werden.

Die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre liest die deutschen Texte, Jörg Thadeusz moderiert. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt. Radioeins präsentiert die Lesung in Kooperation mit dem Carl Hanser Verlag und dem Hörverlag.

Tickets im Vorverkauf

Karten für die Lesung mit Jonathan Safran Foer kosten 11,00 EUR/13,00 EUR, für den Abend mit T. C. Boyle 12,00 EUR/14,00 EUR - jeweils zzgl. ggf. VVK-Gebühr. Tickets sind erhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030 97993 84999, über www.rbb-ticketservice.de, sowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.

Mehr im Internet unter radioeins.de.

