Ischinger: Trump ist eine Chance für Europa

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht im künftigen US-Präsidenden Donald Trump eine Chance für Europa. Im RBB-Inforadio sagte Ischinger am Freitag, eine mehr auf Amerika zielende Politik Trumps sei an sich nichts Schlechtes.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass von uns mehr verlangt wird. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Europa sicherheitspolitisch endlich erwachsen wird. Wir haben uns über ein halbes Jahrhundert gemütlich eingerichtet darin, dass - wenn es irgendwie kracht und knallt und schwierig wird -, dass dann immer die USA da sind, um die Westeuropäer zu schützen."

Ischinger verwies in diesem Zusammenhang auf die Jugoslawien-Kriege, in die die USA in den 1990er Jahren eingegriffen haben. Wenn die militärische Unterstützung der USA für Europa künftig deutlich geringer ausfalle, seien eben die Europäer selbst am Zug, betonte Ischinger.

"Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn Europa auf diese Weise ermahnt wird, ein kleines bisschen mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Diese Debatte ist ja nicht ganz neu. Das ist keine völlig falsche Richtung."

Pressekontakt:

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell