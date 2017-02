Bonn (ots) - Zwölf Millionen Menschen in Kenia, Äthiopien und Somalia sind vom Tod bedroht, wenn sie keine Lebensmittelhilfe erhalten. Hilfsorganisationen befürchten, dass die anhaltende Dürre, eine Folge des Klimawandels und des Wetterphänomens El Niño, die schwierige Situation noch verschlimmert und Ende März eine Hungersnot droht. Ernten fallen nahezu aus, Saatgut ist nicht erhältlich, Tiere - Grundlage der Existenz vieler Halbnomaden - verenden.

Neun Organisationen des Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft" wirken in den betroffenen Ländern dem drohenden Hunger entgegen. Sie verteilen Wasser und Saatgut und bieten unterernährten Menschen grundlegende medizinische Versorgung.

Anne Hild, Länderreferentin Kenia bei Malteser International, berichtet: "Unsere Mitarbeiter in Nordkenia beobachten immer mehr Menschen, die tagelang nichts mehr gegessen haben und sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Vor allem Kinder und alte Menschen sind betroffen". In Illeret Ward nahe der Grenze zu Äthiopien sind 70 Prozent der Wasserquellen versiegt. In ihrer Not trinken die Menschen stark salzhaltiges Wasser des Lake Turkana, was wiederum zu schlimmen Durchfallerkrankungen und damit zur weiteren Schwächung und im Extremfall zum Tod führen kann. "Es ist ein Kampf ums Überleben."

Die Länder am Horn von Afrika sind besonders anfällig für Dürre und Hunger. So unterstützen die Bündnisorganisationen die Menschen in den Ländern auch dabei, sich den veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Das geschieht etwa durch Schulungen im Anbau resistenten Saatguts, Wiederaufforstungsprojekte, Trinkwasser- und Getreidespeicher.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

