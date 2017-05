Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik AfD-Rebellen verlieren Posten

Halle (ots) - Die krisengeplagte AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt erlebt eine Personalrochade. Eine Reihe von Abgeordneten verlor bei der jüngsten Fraktionssitzung gegen ihren Willen ihre Posten in Ausschüssen. Damit wird ihnen de facto die Arbeit auf ihrem Sachgebiet entzogen. Der Umbau sei die Folge interner Machtkämpfe: Aufgeflogene Rebellen einer vorstandskritischen Chatgruppe würden nun abgestraft, sagten AfD-Abgeordnete der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Unter anderem trifft es Daniel Roi, der zuvor als Kritiker von Landes- und Fraktionschef André Poggenburg aufgetreten war. Auch Jens Diederichs und Gottfried Backhaus fielen nach Angaben von Fraktionsmitgliedern in Ungnade. Damit wächst die Unzufriedenheit in Teilen der Fraktion. Ein Abgeordneter sagte der Zeitung, er müsse noch entscheiden, ob er die kommenden Jahre im Landtag lediglich absitzen wolle, damit die Fraktion vollzählig ist.

