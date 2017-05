Mitteldeutsche Zeitung: Schierker Seilbahn-Pläne Zeitplan zur Prüfung droht zu scheitern

Halle (ots) - Der am vergangenen Donnerstag von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verkündete Zeitplan zur Prüfung der Schierker Seilbahn-Pläne droht zu platzen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Bis Ende Juli soll entschieden werden, ob das Vorhaben eines Investors zulässig ist oder nicht. Das als Entscheidungsgrundlage vorgesehene dritte Gutachten könnte aber mehr Zeit kosten als geplant. Angebote von drei unabhängigen Büros außerhalb von Sachsen-Anhalt will das Landesverkehrsministerium einholen. Sollte das Gutachten mehr als 20 000 Euro kosten, werde man freiwillig den Landtag einbeziehen, kündigt Verkehrs-Staatssekretär Sebastian Putz (CDU) an. "Rechtlich zwingend ist das nicht, weil es ein Fachgutachten ist. Aber wir wollen da Transparenz." Das Problem: Die zuständigen Ausschüsse tagen bereits am 7. und 8. Juni, danach erst wieder im Juli. Die Prüfung durch den Gutachter dürfte nach Meinung von Experten weitere vier bis sechs Wochen dauern, wären also erst im August abgeschlossen. Das Gutachten soll klären, ob die Seilbahntrasse durch streng geschützten Moorwald verläuft.

