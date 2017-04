Mitteldeutsche Zeitung: zu Abgasskandal

Halle (ots) - Der Skandal um manipulierte Abgaswerte von Diesel-Fahrzeugen ist in Wahrheit nicht nur eine Causa Volkswagen. Es geht um das ganze Geflecht von Herstellern, Politik und Behörden, um die Kultur des Wegschauens und um falsche Rücksichtnahmen. Die Dinge haben sich im Laufe der Jahrzehnte in eine falsche Richtung entwickelt. Es ist an der Zeit, eine neue Ordnung ins System zu bringen. Ja, die Autoindustrie ist Deutschlands wichtigster Industriezweig. Ohne sie wäre dieses Land nicht das, was es ist. Der Staat steht aber auch in der Verantwortung, die Gesundheit seiner Bürger zu schützen. Im Zweifel auch gegen die Interessen großer Unternehmen.

