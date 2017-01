Mitteldeutsche Zeitung: zu Höcke-Äußerungen

Halle (ots) - Das alles freut natürlich den Rechtsradikalen, denn a): Er genießt öffentliche Aufmerksamkeit, b): Kritik an ihm bindet ihn und seine Anhänger innerhalb und außerhalb der AfD noch fester zusammen, c): Er ragt ein bisschen höher aus der AfD-Führungsriege heraus. Gar nicht schlecht aus Höckes Sicht. Aber es ändert nichts daran: Ja, man sollte sich aufregen über solche Leute, die unsere Gesellschaft vergiften. Man sollte sich aufregen über diese Rassisten in Nadelstreifen. Ja, man sollte sich aufregen über diese Leute, die vom 1 000-jährigen Reich schwärmen und verächtlich behaupten, die Bundesrepublik habe den Blick auf die deutsche Geschichte auf zwölf Jahre und den Holocaust verengt und beitreibe "Schuldkult". Höcke will die AfD rechtsaußen positionieren, dort, wo die Neonazis von der NPD jahrelang wucherten. Interessant, ob die Petry-AfD sich ihm noch widersetzen kann.

