Mitteldeutsche Zeitung: zu EKD-Synode

Halle (ots) - Bedford-Strohm fordert deshalb Abgrenzung "gegenüber allen Versuchen, ,völkisches' Gedankengut und rechtsextremistische Kampfrhetorik in unserem Land wieder salonfähig zu machen." Anders gesagt: Nationalsozialismus darf, in welcher Spielart immer, um keinen Preis eine Option sein, weil er Hass und unermessliches Leid zur Folge hat. Ob eine Kirche so politisch werden darf? Ja. Sie muss es sogar tun, wenn es ihr um die Menschen geht.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell