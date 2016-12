Lausitzer Rundschau: Strukturwandel in der Landschaft die Cottbuser Agroforstpläne

Cottbus (ots) - Die Braut muss aufgehübscht werden, fordert der Vertreter des Landesbauernverbandes, wenn es um die Einführung von Agroforstsystemen geht. Es mutet grotesk an, wenn der Verursacher dafür bezahlt wird, das Wasser vor den Stoffen zu schützen, die er selbst ausbringt. Doch in dieser Landwirtschaftspolitik macht es leider Sinn, auch wenn Gegner und Praktiker der konventionellen Landwirtschaft sich scheinbar unversöhnlich gegenüber stehen. Ein Kompromiss könnte aber allen etwas bringen: Weniger Erosion, sauberes Wasser, mehr ökologische Nischen und ein Wirtschaftskreislauf, der auf Energie aus der Region setzt, die einfach nachwächst. Ein sichtbarer Strukturwandel. Apropos Strukturwandel: Die Bauern beklagen, dass sie in den Gremien, die den Strukturwandel der Lausitz vorantreiben wollen, nicht vertreten sind. Ein Wandel hin zu erneuerbaren Energieträgern, ohne die Menschen, die das Material dafür anbauen? Wie soll das funktionieren? Wie glaubwürdig ist das?

