Hannover (ots) - TUI Blue, die neue Erlebnis-Hotelmarke der TUI Group, wächst kontinuierlich und ergänzt ihr Angebot um einen Neubau in Österreich sowie vier weitere Hotels rund um das Mittelmeer.

Mit dem TUI Blue Pulse Montafon entsteht in den österreichischen Orten Schruns-Tschagguns ein weiteres Berghotel der Marke in idealer Lage für Skifahrer und Wanderer. Die Arbeiten für den Neubau mit 149 Zimmern sollen im Sommer 2019 abgeschlossen sein. Darüber hinaus werden geeignete Hotels aus dem bestehenden TUI Hotels & Resorts Portfolio in TUI Blue Häuser umgewandelt. Ab der Sommersaison 2018 werden das TUI Blue Rocador auf Mallorca, das TUI Blue Falesia in Portugal, das TUI Blue Palm Beach Palace auf Djerba sowie das TUI Blue Marmaris Imperial in der Türkei das Angebot ergänzen.

"TUI Blue steht im Fokus der Hotelstrategie des TUI-Konzerns und ist neben so bekannten Marken wie Riu und Robinson ein wesentlicher Treiber unseres Wachstumskurses", sagt Thomas Pietzka, Managing Director TUI Hotels & Resorts. "Um mit der neuen Marke eine signifikante Größe zu erreichen, setzen wir nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf die Neupositionierung von bestehenden Hotels." Weitere Umwandlungen für die Wintersaison 2018/19 und die Sommersaison 2019 sind in Planung.

"Die äußerst positive Gästeresonanz in den bestehenden TUI Blue Hotels zeigt, dass unser Konzept ankommt", sagt Artur Gerber, Geschäftsführer TUI Blue. "Mit dem nächsten Wachstumsschub erweitern wir nicht nur die Auswahl an Destinationen für unsere bestehenden Gäste, sondern bieten noch mehr Menschen die Möglichkeit die neue Erlebnis-Hotelmarke kennenzulernen." Innerhalb nur eines Jahres hat TUI Blue bereits sechs Hotels auf den Markt gebracht, die sich an ein internationales, modernes und lifestyleaffines Publikum richten. Als nächstes Haus eröffnet im Sommer 2017 das TUI Blue Jadran in Kroatien.

