Aktuelle auf einen Blick-Umfrage: Iris Berben (66) ist Deutschlands schönste Schauspielerin 50plus

Hamburg (ots) - Sie sind attraktiv, erfolgreich, selbstbewusst - die Schauspielerinnen der Generation 50plus prägen heute stärker denn je die TV-Landschaft. Die Fernsehzeitschrift auf einen Blick wollte jetzt wissen: Wer ist Deutschlands schönste Schauspielerin der Generation 50plus? Das Ergebnis der Repräsentativ-Umfrage* von Emnid ist eindeutig: Iris Berben (66) ist mit 32,8 Prozent auf Rang eins.

Hinter Iris Berben folgt auf Platz zwei Maria Furtwängler (50) mit 26,0 Prozent, auf Rang drei: Senta Berger (75) mit 25,7 Prozent. Betrachtet man die Ergebnisse getrennt nach befragten Männern und Frauen, zeigt sich beim ersten Platz dasselbe Bild, danach gibt es allerdings Unterschiede.

Die Reihenfolge bei den befragten Männern: Iris Berben (28,5 Prozent), Simone Thomalla (24,2 Prozent); Veronica Ferres (23,6 Prozent) Die Reihenfolge bei den befragten Frauen: Iris Berben (36,8 Prozent), Senta Berger (34,4 Prozent), Maria Furtwängler (31,2 Prozent) Die Top-Ten-Platzierungen (gesamt): 1. Iris Berben (66) - 32,8 Prozent 2. Maria Furtwängler (50) - 26,0 Prozent 3. Senta Berger (75) - 25,7 Prozent 4. Veronica Ferres (51) - 25,6 Prozent 5. Simone Thomalla (51) - 25,5 Prozent 6. Christine Neubauer (54) - 21,9 Prozent 7. Uschi Glas (72) - 18,2 Prozent 8. Hannelore Elsner (74) - 16,3 Prozent 9. Katja Riemann (53) - 15,3 Prozent 10. Mariele Millowitsch - (61) - 15,3 Prozent

*1006 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglich.

