Aktuelle Umfrage: Die 10 beliebtesten Weihnachtslieder der Deutschen

Hamburg (ots) - Adventszeit ist die Zeit der Weihnachtslieder. Sie erklingen auf Weihnachtsmärkten, in Kirchen, Kindergärten - und auch daheim wird gesungen. Doch welches ist das beliebteste deutsche Weihnachtslied? Das hat die Fernsehzeitschrift auf einen Blick in einer repräsentativen Umfrage* von Emnid ermitteln lassen. Die Nummer Eins in Deutschland: "Stille Nacht, heilige Nacht" mit 54,8 % der Stimmen.

Interessant: Im Westen ist "Stille Nacht, heilige Nacht" mit 57,0 % die klare Nummer Eins.

Im Osten ist dagegen "O Tannenbaum" mit 45,9 % das beliebteste Weihnachtslied. "Stille Nacht, heilige Nacht" kommt mit 44,4 % auf Rang Zwei.

Und neben all den klassischen Titeln hat es "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski auf Platz 5 geschafft!

Die Platzierungen: 1. Stille Nacht, heilige Nacht: 54,8 % 2. O du Fröhliche: 43,6 % 3. O Tannenbaum: 43,3 % 4. Leise rieselt der Schnee: 36,4 % 5. In der Weihnachtsbäckerei: 34,9 % 6. Schneeflöckchen, Weißröckchen: 34,5 % 7. Kling, Glöckchen, klingelingeling: 32,3 % 8. Fröhliche Weihnacht überall: 32,2 % 9. Ave Maria: 29,5 % 10. Alle Jahre wieder: 28,7 %

* Emnid, 1006 Befragte, Mehrfachnennungen waren möglich

