Stuttgarter Nachrichten: Landeshaushalt Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Zwar steht außer Zweifel, dass in den nächsten Jahren wichtige Herausforderungen wie die Digitalisierung, die Stärkung der inneren Sicherheit, der Ausbau und die Sanierung der Infrastruktur sowie der Klimaschutz gemeistert werden müssen - mit viel Geld. Aber mit Blick auf künftige Generationen ist es nicht nur wichtig, in Zukunftsbereiche zu investieren. Es wäre angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen auch geboten, damit zu beginnen, den Schuldenberg des Landes in Höhe von fast 47 Milliarden Euro abzutragen. Die Zukunft endet nämlich nicht am Ende einer Legislaturperiode.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell