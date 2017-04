"Agrar Spezial" der Rentenbank zur Liberalisierung des Zuckermarkts: Wohin führt der Weg der Zuckerrübe? Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/34948 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Landwirtschaftliche Rentenbank" Bild-Infos Download

Frankfurt am Main (ots) - Im Oktober 2017 wird der europäische Zuckermarkt liberalisiert. Damit steht die heimische Zuckerrübe im freien Wettbewerb mit dem tropischen Zuckerrohr, aus dem schon heute rund 80 Prozent der weltweiten Zuckermenge erzeugt werden. Welche Folgen hat das für die deutschen Rübenbauern und ihre Abnehmer? Eine ausführliche Marktanalyse bietet das diesjährige "Agrar Spezial" im Geschäftsbericht der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

"Zucker ist ein wichtiger Rohstoff für die deutsche Agrarwirtschaft", betonte Horst Reinhardt, Sprecher des Vorstands, bei der Bilanzpressekonferenz der Rentenbank in Frankfurt am Main. Er wies darauf hin, dass Deutschland mit seinem günstigen Klima zu den führenden Anbaunationen in der Europäischen Union gehöre und dass auch die verarbeitenden Betriebe dort überaus erfolgreich seien. Für die Zukunft prognostizierte Reinhardt zuversichtlich: "Der Rübenanbau wird in Deutschland auch langfristig attraktiv bleiben. Unsere Rübenbauern sind gut gerüstet für die Liberalisierung". Er begründete das vor allem mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Zucker. Auch sei mit weiteren Fortschritten bei Züchtung und Anbaumethoden zu rechnen.

Die positiven Zukunftsaussichten der Rübenbauern belegen auch die Daten des "Investitions- und Konjunkturbarometers Agrar". Zumindest schätzen die befragten Landwirte darin ihre Perspektiven selbst überwiegend sehr positiv ein: Jeder zweite deutsche Rübenbauer will seine Zuckerrübenproduktion in den nächsten Jahren ausweiten, nur 5 Prozent denken an eine Verringerung.

Das "Agrar Spezial" im Geschäftsbericht der Rentenbank widmet sich traditionell einem Schwerpunktthema aus der Agrarwirtschaft. In diesem Jahr untersuchte das Research-Team der Rentenbank die Geschichte von Zuckermarkt und -produktion in Deutschland, der EU und weltweit, aber auch neue Vermarktungspotenziale der vielseitigen Feldfrucht. Zudem wurden Preise, Produktionsmengen und -methoden, aber auch Konkurrenten und Risiken analysiert. Die Studie steht unter www.rentenbank.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Unsere vollständige Presseinformation finden Sie im Internet unter: www.rentenbank.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Landwirtschaftliche Rentenbank, übermittelt durch news aktuell