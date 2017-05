Das DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt am Samstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -

Zum krönenden Abschluss der Saison sind am Samstagabend wieder alle Blicke nach Berlin gerichtet. Im Olympiastadion kämpfen dann Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt um den DFB-Pokal. Für den BVB wäre es der erste Titel seit fünf Jahren, als sie in der Hauptstadt das Double perfekt machten. Die Frankfurter warten nach dem Pokalsieg 1988 seit mittlerweile 29 Jahren darauf, endlich wieder einen Titel feiern zu dürfen.

Sky berichtet am Samstag ab 19.00 live aus dem Berliner Olympiastadion. Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Patrick Wasserziehr stimmen die Zuschauer auf die Partie ein und analysieren die Begegnung. Marc Behrenbeck und Jens Westen gehen als Field-Reporter auf Stimmenfang. Kommentiert wird das Finale von Fritz von Thurn und Taxis, der am Samstagabend sein letztes Spiel für Sky kommentiert.

Die Eintracht will sich mit einem Sieg nicht nur den Pokal, sondern auch die Teilnahme an der UEFA Europa League sichern. Der Gegner aus Dortmund steht als erste Mannschaft überhaupt zum vierten Mal in Folge im Finale des DFB-Pokals. Nach drei Niederlagen in den vergangenen drei Jahren will der BVB nun endlich den Titel holen.

Alles rund um das Finale frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Rund um das Spiel berichtet Sky Sport News HD topaktuell und umfassend über alles Wissenswerte zum Duell in Olympiastadion. Am Freitag ab 14.00 Uhr überträgt Sky Sport News HD die offizielle Pressekonferenz live, an der unter anderem die beiden Trainer Thomas Tuchel und Niko Kovac teilnehmen. Am frühen Abend sind dann auch Live-Bilder der Abschlusstrainings beider Mannschaften zu sehen.

In "Berlin, Berlin - das DFB-Pokal-Magazin" lässt der 24-Stunden-Sportnachtrichtensender am Freitagabend ab 19.30 Uhr nochmal den Weg beider Mannschaften nach Berlin Revue passieren und stimmt mit aktuellen Stimmen auf die Begegnung ein. Außerdem begrüßt Moderator Thomas Fleischmann den Bundesliga-Profi Markus Feulner im Studio.

Aus Berlin berichten am Wochenende die Sky Sport News HD Reporter Stephan Schäuble, Marc Behrenbeck, Uli Köhler und Stefanie Blochwitz. Am Tag nach dem Finale ist Sky Sport News HD dann auch in Dortmund und Frankfurt dabei, wenn die Mannschaften wieder zu Hause empfangen werden.

