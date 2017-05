Sky verpflichtet Markus Götz und Florian Schmidt-Sommerfeld

Unterföhring (ots) - Markus Götz und Florian Schmidt-Sommerfeld verstärken ab der Saison 2017/18 das Kommentatoren-Team von Sky. Beide werden sowohl in den Handball- als auch in den Fußball-Übertragungen von Sky zum Einsatz kommen.

Burkhard Weber, Chefredakteur Sky Sport: "Mit diesen beiden Neuzugängen verstärken wir unser Kommentatoren-Team im Fußball und im Handball weiter. Beide stehen für Kompetenz und große Leidenschaft. Markus Götz verfügt über umfangreiche Live-Erfahrungen in beiden Sportarten und wird unsere Berichterstattung bereichern. Florian Schmidt-Sommerfeld hat bereits im Sommer 2014 an unserem Kommentatoren-Casting teilgenommen und es damals in die engere Auswahl geschafft. Eine großartige junge Stimme, auf die unsere Zuschauer sich freuen dürfen."

Markus Götz: "Ab der kommenden Saison wird Sky in einer Form über den Handball berichten, wie sie im deutschen Fernsehen bislang einmalig ist. Teil dieses spannenden Projekts zu sein und darüber hinaus mit Fußball und Tennis weiteren Leidenschaften nachgehen zu können, ist eine tolle neue Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."

Florian Schmidt-Sommerfeld: "Fußball und Handball waren schon immer meine beiden großen Leidenschaften. Beide Sportarten in Zukunft live zu kommentieren ist etwas, von dem ich von klein auf geträumt habe. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann den Saisonbeginn kaum abwarten."

Markus Götz ist derzeit noch als Kommentator und Moderator unter anderem bei SPORT1 tätig. Dort kam er seit 1998 vor allem in den Handball- und Fußball-Übertragungen zum Einsatz und begleitete in den vergangenen 14 Jahren die Handball-Bundesliga intensiv. Neben dieser Tätigkeit arbeitete der 43-jährige Schwabe von 2009 bis 2013 für Liga total! und seit 2013 für die ran-Redaktion als Fußball-, Basketball- und Tennis-Kommentator. Bereits von 2000 bis 2004 war er für Sky (damals Premiere) tätig. Nach seiner Rückkehr wird er ab der Saison 2017/18 vor allem Handball kommentieren, aber auch in den Fußball- und Tennis-Übertragungen von Sky zu hören sein.

Florian Schmidt-Sommerfeld wird bei Sky ebenfalls in den Fußball- und Handball-Übertragungen zum Einsatz kommen. Der 27-jährige Münchener kommentierte in den vergangenen beiden Jahren für ran Football die Spiele der NFL und wurde in dieser Rolle erstmals einem größeren Publikum bekannt. Außerdem berichtete er während seiner Zeit bei ran über die Fußball-Europameisterschaft 2016 und die Handball-Weltmeisterschaft 2017. Davor studierte er Politikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München und arbeitete mehrere Jahre beim Münchener Ausbildungssender M 94.5.

