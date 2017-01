Ring frei für Sports Entertainment der Extraklasse: der 30. WWE Royal Rumble Sonntagnacht live bei Sky Select

Unterföhring (ots) -

- Das Großereignis in der Nacht von Sonntag auf Montag (29./30. Januar) live bei Sky Select bestellbar

- Ausführliche Informationen zur Bestellung unter sky.de/select

- WWE Superstar Cesaro am Freitagabend ab 20.00 Uhr zu Gast bei Sky Sport News HD

Ring frei für den ersten WWE-Kracher im neuen Jahr: In der Nacht vom Sonntag, 29. auf Montag, 30. Januar überträgt Sky den WWE Royal Rumble ab 1.00 Uhr live und in HD. Zum mittlerweile 30. Mal findet das erste der sogenannten "Big Four" des WWE-Jahres statt. Zur Einstimmung zeigt Sky bereits ab 23.00 Uhr auch die Royal Rumble Kickoff Show. Alle Sky Kunden können den WWE Royal Rumble auf Sky Select bestellen und live miterleben.

Im Alamodome in San Antonio werden sich die WWE Superstars wieder eine monumentale Auseinandersetzung liefern und die Zuschauer mit krachender Action und Sports Entertainment der Extraklasse ins Staunen versetzen. Highlight des Abends ist das traditionelle Royal Rumble Match, bei dem bis zu 30 WWE Superstars gleichzeitig in den Ring steigen. Die Regeln sind einfach: Wer als Letzter im Ring übrig bleibt, hat gewonnen. Die beiden Haudegen Bill Goldberg und Brock Lesnar gelten in diesem Jahr als aussichtsreiche Kandidaten. Als Belohnung winkt dem Sieger ein Titelmatch bei WrestleMania 33, dem größten Wrestling Event des Jahres (in der Nacht 2./3. April ebenfalls live bei Sky Select).

Ein weiterer Hohepunkt des Abends ist das Titelmatch des amtierenden WWE Champions AJ Styles gegen John Cena.

Cesaro am Freitagabend zu Gast bei Sky Sport News HD

Ebenfalls mit von der Partie ist in der Nacht von Sonntag auf Montag auch Cesaro. Der gebürtige Schweizer ist bereits jetzt einer der erfolgreichsten deutschsprachigen WWE Superstars aller Zeiten. Als Einstimmung auf das Großereignis auf Sky Select ist der 36-Jährige zwei Tage vor dem Royal Rumble am Freitagabend ab 20.00 live bei Sky Sport News HD zu Gast.

Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist seit dem 1. Dezember für jedermann frei empfangbar. Ausführliche Informationen sind unter sky.de/ssnhd abrufbar.

Den WWE Royal Rumble bei Sky Select bestellen

Alle Sky Kunden können denn WWE Royal Rumble auf Sky Select live miterleben. Das Select Ticket für die große Kampfnacht kann ab sofort entweder online unter sky.de/select,telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) oder per Direktbestellung bestellt werden.

Bis Freitag, 27. Januar um 12.00 Uhr ist die Bestellung zum Frühbucherpreis von 18 EUR möglich, danach für 20 EUR. Bei Bestellung ist die HD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HD sowie alle Wiederholungen inbegriffen.

