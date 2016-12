Die 74. Golden Globe® Awards: die nominierten Serien bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Unter den Nominierten: "Game of Thrones", "Westworld", "Veep - Die Vizepräsidentin", "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" - 14 Nominierungen für HBO Programme - Live und exklusiv: Die Verleihung der 74. Golden Globe® Awards am 8. Januar 2016 auf TNT Serie HD bei Sky

Heute geht es Schlag auf Schlag in Hollywood: Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden gerade die Critic Choice Awards vergeben, wenige Stunden später gab die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ihre Nominierungen für die Golden Globe® Awards bekannt. Mit 14 Nominierungen führt HBO erneut die Hitlisten an. Zu den nominierten Serien, die bei Sky zu sehen sind, zählen: "Game of Thrones", nominiert als beste Dramaserie und Lena Headey als beste Nebendarstellerin (Critic Choice Awards für die beste Dramaserie), "Westworld" mit Thandie Newton und Evan Rachel Wood als beste Neben- und Hauptdarstellerin sowie als beste Dramaserie (Critic Choice Awards für Thandie Newton und Rachel Evan Wood), "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" mit Nominierungen für Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown und als beste Miniserie (Critic Choice Awards für die beste Miniserie sowie die Darsteller Sarah Paulson, Courtney B. Vance und Sterling K. Brown). Als beste Comedyserie und für die beste Hauptdarstellerin geht "Veep - Die Vizepräsidentin" ins Rennen. Sarah Jessica Parker und Issa Rae wurden als beste Hauptdarstellerinnen in einer Comedyserie für "Divorce" und "Insecure" bedacht. Darüber hinaus wurden die HBO-Miniserie "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" mit drei Nominierungen sowie die HBO-Filme "Der Lange Weg" ("All the Way") und "Auf Treu und Glauben" ("Confirmation") je einmal nominiert. Auch die Serien "Ray Donovan", bei Sky zu sehen auf Fox HD und "American Crime" (auf 13th Street HD) wurden jeweils einmal nominiert.

Der über Sky empfangbare Sender TNT Serie HD präsentiert die Preisverleihung live und exklusiv in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2017 ab 2.00 Uhr. Eine Zusammenfassung der Highlights ist dann am 9. Januar um 20.15 Uhr zu sehen.

Auswahl der nominierten Serien auf Sky im Überblick: "Game of Thrones", Staffel sechs im Marathon am 31.12. ab 20.15 Uhr auf TNT Serie HD, auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket sowie Staffel sechs ab Sommer 2017 - Beste Dramaserie - Beste Nebendarstellerin (Lena Headey) "Veep - Die Vizepräsidentin", derzeit montags bis freitags, 12.00 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Beste Comedyserie - Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie (Julia Louis-Dreyfus) "Westworld", am 25. und 26.12., Marathon ab je 20.00 Uhr, auf Sky Atlantic HD sowie abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Beste Dramaserie - Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie (Evan Rachel Wood) - Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie (Thandie Newton) "Divorce", ab 25.1.2017 auf Sky Atlantic HD - Beste Hauptdarstellerin (Sarah Jessica Parker) "Insecure", im Frühjahr 2017 auf Sky Atlantic HD sowie abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Beste Hauptdarstellerin (Issa Rae) "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht", derzeit montags bis freitags, 19.00 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Beste Miniserie - Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie (John Torturro) - Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie (Riz Ahmed) "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", ab 6.1.2017 auf Sky Atlantic HD - Beste Miniserie - Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie (Sarah Paulson) - Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie (Courtney B. Vance) - Bester Nebendarsteller in einer Miniserie (John Travolta) "Der Lange Weg" ("All The Way"), 21.12., 18.45 Uhr, auf Sky Atlantic HD - Bester Hauptdarsteller eines TV-Films (Bryan Cranston) "Auf Treu und Glauben" ("Confirmation"), am 22.1.2017, 17.00 Uhr, auf Sky Atlantic HD - Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie (Kerry Washington) "American Crime", voraussichtlich auf 13th Street HD - Beste Miniserie - Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie (Felicity Huffman) "Ray Donovan", derzeit montags, 22.00 Uhr auf Fox HD und abrufbar über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie (Liev Schreiber)

