Sky Testimonial Elyas M'Barek in seiner schönsten vorweihnachtlichen Rolle

Unterföhring (ots) -

- Sky startet am 2. Dezember zusätzlichen Spot mit Testimonial Elyas M'Barek - Breiter Einsatz des 90-Sekünders im Kino, über alle Social-Media-Plattformen sowie selektiv im TV bis Ende Dezember - Kernbotschaft: "Dieses Weihnachten bekommst du mehr Entertainment als du erwartest."

Unterföhring, 2. Dezember 2016 - Elyas M'Barek tritt für Sky ab sofort in seiner schönsten vorweihnachtlichen Rolle auf: Im Rahmen der bereits laufenden Weihnachtskampagne mit dem Schauspielstar startet Sky heute einen zusätzlichen Spot mit seinem Markentestimonial. In dem 90-Sekünder, der bis Ende Dezember breit über alle relevanten Social-Media-Plattformen sowie im TV und Kino zum Einsatz kommt, steht die Kernbotschaft "Dieses Weihnachten bekommst du mehr Entertainment als du erwartest" im Vordergrund. Im TV-Spot freut sich Elyas M'Barek gerade auf einen gemütlichen Fernsehabend mit Sky, der Film läuft, das Popcorn steht bereit - als es plötzlich klingelt: Die Sternsinger stehen vor der Tür. Was als leicht schräge Performance beginnt, entwickelt sich zum wahren Entertainment-Highlight.

Arianna Saita, Marketingchefin von Sky Deutschland: "Dieser spezielle Spot soll in der Vorweihnachtszeit mit einer emotionalen Geschichte und einem Augenzwinkern die Herzen der Zuschauer erreichen. Gleichzeitig zahlt die Botschaft einprägsam auf die Marke Sky ein. Elyas M'Barek setzt die erwärmende Story rund um die talentierten Sternsinger perfekt und äußerst sympathisch um."

Weitere Details zum Spot:

- Kanäle: Einsatz in verschiedenen Kinos in Großstädten sowie sehr breit über alle Social-Media-Plattformen, zusätzlich ausgewählte TV-Platzierungen in reichweitenstarken Premium-Umfeldern. - Besonderheit: Die Kinder sind europaweit speziell für den Spot gecastet worden. Alle sind wirkliche Talente, die die Musik im Spot selbst eingesungen und eingespielt haben. - Der Dreh fand zwei Tage in den Bavaria Filmstudios in München statt. - Hauptverantwortlich bei Sky Deutschland: Friedemann Flaig, Director Brand & Proposition Communications. - Idee und Konzeption stammen von Serviceplan Campaign X München (Kreativgeschäftsführer: Hans-Peter Sporer). - Regie: Bora Dagtekin (Regisseur von "Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte" und "Fack ju Göhte 2"). - Produktion: NEVEREST GmbH & Co.KG und oki films - Postproduktion: Sunday Digital GmbH - Media Agentur: Mindshare Frankfurt und Mediacom - Bruttomediawert: niedriger einstelliger Millionen-Euro-Bereich

Zu Elyas M'Barek:

M'Barek, bekannt aus zahlreichen Kinofilmen, wie zum Beispiel "Fack ju Göhte" 1 und 2, "Who Am I - Kein System ist sicher", "Traumfrauen" oder "Der Medicus" sowie den TV-Serien "Türkisch für Anfänger" und "Doctor's Diary", repräsentiert die Marke Sky sowie das Programm und die Produkte des Pay-TV-Anbieters gegenüber der Öffentlichkeit seit Mitte Februar dieses Jahres über ein breites Spektrum an Kommunikationskanälen hinweg. Aktuell ist M'Barek mit "Willkommen bei den Hartmanns" in deutschen Kinos zu sehen.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

Pressekontakt:

