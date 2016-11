Erfurt (ots) - Neue Spiele, neue Herausforderungen, neue Kandidaten: "KiKA LIVE - Dreamteam" (KiKA) geht in die Verlängerung und sucht im Winter diesen Jahres das überzeugendste Kandidaten-Paar! Alle Teilnehmer lernen sich erst in der Show kennen und müssen in den Spielrunden als Partner agieren. Dabei sind Teamgeist, Charme und Selbstbewusstsein die wichtigsten Eigenschaften auf dem Weg zum Sieg. Das Gewinnerpaar darf sich auf eine tolle Überraschung freuen.

Schüchternheit ist fehl am Platz!

Bei "KiKA LIVE - Dreamteam" beweisen in jeder Folge drei Mädchen und drei Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren Menschenkenntnis, Offenheit und eine große Portion Spontaneität. Das Besondere: Die Teilnehmer werden sich in der Live-Show zum ersten Mal begegnen, müssen als Duo sofort ihr Bestes geben und als Team bestehen. Neue Aufgaben und spannende Challenges verlangen viel Konzentration, Interaktivität sowie Cleverness. Der Aufwand lohnt sich: Auf das frischgebackene Gewinner-Paar wartet neben einem Geldgewinn ein ganz besonderes Wochenende in Berlin.

"KiKA LIVE - Dreamteam" bietet Interaktivität für die TV-Zuschauer!

Online können die Zuschauer für ihr Lieblingspaar abstimmen. Auch Kommentare aus dem Live-Chat auf kika.de werden in der Sendung eingeblendet und aufgegriffen. Insgesamt gilt es, vier Spielrunden zu bewältigen, so dass jedes Mädchen einmal mit jedem Jungen spielt. In der 4. Runde treten die Paare in einer Zufallskombination gegeneinander an. Das Ziel: Sympathiepunkte bei den Zuschauern sammeln! Denn nur das von den Zuschauern online gewählte "Dreamteam" gewinnt die gesamte Show und verwandelt seine erspielten Punkte in Geld. Es zählt also nicht nur Glück im Spiel, sondern auch überzeugendes Charisma, um die Herzen der Zuschauer zu erobern.

Bei "KiKA LIVE - Dreamteam" stehen Sympathie und Teamgeist im Vordergrund. Die Sendung ermutigt nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer, Aufgaben kooperativ und mit Offenheit zu lösen.

"KiKA LIVE - Dreamteam": vom 14.11. bis 17.11. immer montags bis donnerstags live um 20:00 Uhr bei KiKA.

Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE - Dreamteam" sind im Internet auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im Videotext auf Tafel 200 zu finden. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Sven Steinhoff.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell