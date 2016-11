Das TV-Comeback: Jörg Wontorra kehrt zurück und verstärkt das Team von Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -

- Ab der Saison 2017/18 moderiert das TV-Urgestein seine eigene Sendung auf Sky Sport News HD im Free-TV

- TV-Comeback und Rückkehr: Als Moderator führte Jörg Wontorra unter anderem durch die damals neue Bundesliga-Konferenz

- Jörg Wontorra: "Ruhestand ist einfach nichts für mich. Es juckt mich wieder und einen Sender wie Sky Sport News HD ins Free-TV zu begleiten und dort zu etablieren ist auch für mich noch eine großartige Herausforderung"

Hochkarätiger Neuzugang für Sky Sport News HD: Jörg Wontorra bekommt seine eigene Sendung beim einzigen 24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich und wird eines der Gesichter des ab 1. Dezember 2016 im Free-TV empfangbaren Senders. Ab der Saison 2017/18 wird er dort ein eigenes Format moderieren. Die erste Sendung im August 2017 markiert gut zwei Jahre nach Jörg Wontorras letztem Auftritt im "Doppelpass" seine TV-Rückkehr als Moderator.

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Jörg Wontorra ist eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Sportjournalismus. Bei 'ran', im 'Doppelpass' und mit der Original Sky Konferenz war er maßgeblich an der Etablierung zahlreicher TV-Erfolgsformate beteiligt. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er als eines der Gesichter des Senders dabei helfen, Sky Sport News HD im Free-TV zur ersten Adresse für alle Sportinteressierten zu machen."

Jörg Wontorra: "Eineinhalb Jahre nach meiner letzten Sendung muss ich mir eingestehen: Ruhestand ist einfach nichts für mich. Ich liebe den Fußball und nichts ist schöner, als darüber zu diskutieren. Es juckt mich wieder und einen Sender wie Sky Sport News HD ins Free-TV zu begleiten und dort zu etablieren ist auch für mich noch eine großartige Herausforderung."

Das TV-Comeback ist zugleich auch Jörg Wontorras Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Ab Sommer 2000 war er als Moderator für Sky (damals Premiere World) tätig. In dieser Rolle führte er an jedem Samstag durch die Bundesliga-Konferenz, unter anderem auch am 12. August 2000, als die Bundesliga-Konferenz als weltweit erste ihrer Art ihre TV-Premiere feierte.

Der 67-Jährige ist eines der Urgesteine des deutschen Sportjournalismus. Zuletzt moderierte er von 2004 bis 2015 elf Jahre lang den "Doppelpass" auf SPORT1 und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg des Fußball-Stammtischs. Die erste Karrierestation des gebürtigen Lübeckers war der NDR, für den er unter anderem als Sportchef von Radio Bremen und als Moderator der ARD-Sportschau tätig war. Im Anschluss daran wechselte er 1992 zu SAT.1, wo er als Moderator und Kommentator die Bundesliga-Sendung "ran" mitprägte.

Sky Sport News HD ab 1. Dezember im Free-TV

Am 1. Dezember 2016 wird Sky Sport News HD zum Free-TV-Sender und damit allen Zuschauern über alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) zur Verfügung stehen. Auf den Tag genau fünf Jahre nach Aufnahme des Sendebetriebs wird Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ab dann für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar ausgestrahlt.

