Sky Deutschland ist Partner der Frankfurter Buchmesse 2016 und mit Sky Arts Medienpartner des neuen Areals "THE ARTS+"

- Sky Deutschland ist Partner der diesjährigen Frankfurter Buchmesse - Sky Arts ist Medienpartner des neuen Areals "THE ARTS+", des ersten internationalen Marktplatzes für innovative Geschäftsmodelle auf der Frankfurter Buchmesse - Am 21. Oktober um 15.15 Uhr wird Sky Arts auf "THE ARTS+" die 3D-Reproduktion des Meisterwerks "Christi Geburt" von Caravaggio vorstellen - Im Anschluss Screening von "Das Geheimnis des verlorenen Caravaggio" - Dreh einer Folge von "Kapitelweise" zum Thema "Biografie" vor Ort mit Harold Faltermeyer - Literatur-Special im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf Sky Arts 7. Oktober 2016 - Sky Deutschland ist diesjähriger Partner der Frankfurter Buchmesse und mit Sky Arts Medienpartner des neuen Areals "The Arts+". Dies ist der erste internationale Marktplatz für innovative Geschäftsmodelle, der Firmen die Möglichkeit gibt, ihr kreatives Potenzial vorzustellen. Sky Arts wird am 21. Oktober 2016 von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr im Rahmen von "THE ARTS+" in einem Bühnengespräch mit dem Sprecher und Berater der Factum Foundation, Peter Glidewell, die 3D-Reproduktion des Bildes "Die Geburt Christi" von Caravaggio vorstellen. Das Gemälde wurde 1969 aus dem Oratorium der Kirche San Lorenzo in Palermo gestohlen und ist seitdem verschollen. Nach dem Talk wird die Doku "Das Geheimnis des verlorenen Caravaggio" vor Ort gezeigt, die auch über Sky Go und Sky On Demand flexibel abrufbar ist. Holger Volland, Geschäftsleitung Business Development bei der Frankfurter Buchmesse und Mitgründer THE ARTS+: "THE ARTS+ ist ein Business-Inkubator für kreative Leute und die Künste und eine Plattform, mit der wir dem Potenzial digitaler Kulturgüter zum Durchbruch verhelfen. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr über die Kooperation mit Sky Arts und auf einen Blick hinter die Kulissen der Rekonstruktion des verschollenen Caravaggio Gemäldes 'Christi Geburt' mit Hilfe von neuesten Technologien. Ein Projekt, das exemplarisch für THE ARTS+ steht." Zur Sky Arts Eigenproduktion "Das Geheimnis des verlorenen Caravaggio": 1969 stahlen Unbekannte in Palermo das Gemälde "Christi Geburt mit den Heiligen Laurentius und Franziskus" von Caravaggio (1571-1610). Bis heute fehlt von dem Bild jede Spur. Es gehört zu den meistgesuchten Kunstwerken der Welt. Sky initiierte eine originalgetreue Reproduktion mittels modernster Drucktechnik. Die Dokumentation erzählt die Geschichte des Gemäldes vom Raub bis zu der Kopie, die seit Dezember 2015 wieder in Palermos Oratorio di San Lorenzo hängt. Factum Arte ist eine Firma mit Sitz in Madrid, London und Mailand. Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Künstlern, Technikern und Restauratoren, die sich der digitalen Reproduktion von verlorenen oder zerstörten Kunstwerken widmen. Mithilfe eines 3D-Lucida-Scanners (entwickelt von Manuel Franquelo) und einer neuen 3D-Retusche-Software ist es der Firma möglich, so ziemlich alles in 3D produzieren zu lassen. In diesem Fall kamen Factum Arte und Sky durch Peter Glidewell zusammen, um die "Geburt Christi" von Caravaggio, ein Gemälde mit einen geschätzten Wert von ungefähr 20 Millionen Dollar, zu reproduzieren und der Gesellschaft von Palermo zurückzugeben. Zudem dreht Sky auf der Frankfurter Buchmesse die sechste Episode von "Kapitelweise", einer deutschen Sky Arts Eigenproduktionsreihe, die sich Erfolgsautoren und ihren Werken widmet. Dieses Mal zu Gast: Harold Faltermeyer. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird es vom 17.10. - 21.10. auf Sky Arts eine Sonderprogrammierung rund um das Thema Literatur geben: "Das Großbritannien der Schriftsteller" ab 17.10. täglich um 17.50 Uhr "Das Amerika der Schriftsteller" ab 17.10. täglich um 18.50 Uhr "Kapitelweise": 17.10. um 19.50 Uhr: "Kapitelweise" mit Rita Falk 18.10. um 19.50 Uhr: "Kapitelweise" mit Nele Neuhaus 19.10. um 19.50 Uhr: "Kapitelweise" mit Wolfgang Hohlbein 20.10. um 19.50 Uhr: "Kapitelweise" mit Sebastian Fitzek 21.10. um 19.50 Uhr: "Kapitelweise" mit Marc Elsberg "Vom Drehbuch zum Erfolg" ab 17.10. täglich um 20.25 Uhr Über Sky Deutschland: Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,8 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2016).

