Zahl der Woche:Preise für Tabak im August 2016 um 5,2 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Die Preise für Tabak waren im August 2016 um 5,2 % höher als im August 2015. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Preisentwicklung für Zigaretten mit + 3,0 % und für Zigarren und Zigarillos mit + 2,1 % zum Vorjahresmonat vergleichbar moderat ausgefallen.

Über den gesamten Zeitraum der letzten Tabaksteuerreform, die seit Mai 2011 in fünf Schritten umgesetzt wurde, sind die Preise für Tabak um 42,4 % gestiegen. Zigaretten verteuerten sich in diesem Zeitraum um 20,8 %. Am günstigsten kamen auch hier die Genussraucher weg: Zigarren und Zigarillos wurden lediglich 13,2 % teurer.

